“Зомбі-атаки” проводять окупанти на Харківщині. Навіщо і де – пояснили у ЗСУ
В етері “Еспресо” заступник командира батальйону ударних БПАК «Ахіллес» 92 ОШБр Олесь Маляревич розповів, як тепер діють окупанти на Куп’янщині.
Раніше росіяни планували захопити Куп’янський район до листопада, проте ЗСУ не дали ворогові реалізувати задумане. Тепер РФ поставила нову мету – окупувати його до кінця року. Для цього не шкодують ні техніки, ні живої сили. А їхній новий стиль штурмів українські захисники називають “зомбі-атаками”.
“Вони штурмують постійно і бої зараз за Колісниківку показують, що вони продовжують не рахувати живу силу, біжать вперед, гинуть. І воїни біжать по цих самих тропах, пробігають між своїх поранених, убитих і навіть їх не забирають, біжать далі. Тобто, такі зомбі-атаки відбуваються з боку окупантів, але це дуже дієво і небезпечно. Тому що окупант, який не цінує власного життя і ще й з автоматом біжить, то це інколи проблема його знайти та знищити, тому що вони розбігаються по підвалах, норах, посадках. Ну, зараз листя опаде, їх ловити буде трохи легше, але піхоті буде важче їх штурмувати. Тому що їх буде видно навіть у посадках”, – пояснив Маляревич.
Також він прокоментував питання ведучого щодо правдивості нещодавньої заяви Путіна. Тоді президент РФ заявив, що росіяни буцімто оточили близько 15 тисяч українських бійців на Куп’янському напрямку.
“Я точно може сказати, що такого немає. У нас була загроза втрата можливості евакуації нашого розрахунку. І всі питання щодо цього були вирішені. Я не буду казати, яким чином, але у нас пропрацьовані декілька протоколів при розвитку ситуації в будь-яку сторону. Тому ми бережемо наше життя та здоров’я і робимо все для того, щоб ми виконували свою роботу там і наш особовий склад був живий. Тобто, жодного оточення наших військ немає”, – констатував Маляревич.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: куп'янск, окупація, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 10:01;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері “Еспресо” заступник командира батальйону ударних БПАК «Ахіллес» 92 ОШБр Олесь Маляревич розповів, як тепер діють окупанти на Куп’янщині.".