Частина була у формі ЗСУ: ворог на танках намагався прорватися під Куп’янськом
Карта DeepState
Солдати РФ, частина з яких була у формі ЗСУ, за підтримки танків та іншої техніки намагалися прорвати оборону на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Починаючи з 14:30, російські штурмові групи атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки: танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.
«Частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка ЗСУ. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином. Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили», — пише Генштаб.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 19:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Солдати РФ, частина з яких була у формі ЗСУ, за підтримки танків та іншої техніки намагалися прорвати оборону на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.".