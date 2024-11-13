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Частина була у формі ЗСУ: ворог на танках намагався прорватися під Куп’янськом

Події 19:01   13.11.2024
Олена Нагорна
Частина була у формі ЗСУ: ворог на танках намагався прорватися під Куп’янськом Карта DeepState

Солдати РФ, частина з яких була у формі ЗСУ, за підтримки танків та іншої техніки намагалися прорвати оборону на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Починаючи з 14:30, російські штурмові групи атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки: танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

«Частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка ЗСУ. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином. Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога,  знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили», — пише Генштаб.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 19:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Солдати РФ, частина з яких була у формі ЗСУ, за підтримки танків та іншої техніки намагалися прорвати оборону на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.".