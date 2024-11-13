Частина була у формі ЗСУ: ворог на танках намагався прорватися під Куп’янськом

Солдати РФ, частина з яких була у формі ЗСУ, за підтримки танків та іншої техніки намагалися прорвати оборону на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Починаючи з 14:30, російські штурмові групи атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки: танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

«Частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка ЗСУ. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином. Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили», — пише Генштаб.