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Закрепился ли враг в Купянске: новые данные

Общество 12:09   14.11.2024
Виктория Яковенко
Закрепился ли враг в Купянске: новые данные

По состоянию на 10:30, информация о том, что ВС РФ закрепились в городе Купянск на Харьковщине, не соответствует действительности, сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

«Была попытка врага, но россиян уничтожили. По состоянию на утро ситуация контролируемая Силами обороны», — написал Коваленко.

Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов изданию «Думка», в городе продолжается зачистка вражеской диверсионно-разведывательной группы. По его данным, вся техника заходившая по направлению Купянска – уничтожена.

«Мы считаем, что это была диверсионно-разведывательная группа и военные дают информацию, что она полностью ликвидирована. Сейчас продолжается еще зачистка территории, где могут находиться российские военные», — отметил Синегубов.

Напомним, о том, что накануне вражеский десант прорвался в Купянск, сообщили аналитики проекта Deep State. На карте аналитиков видно, что оккупанты смогли продвинуться возле Купянска и теперь «серая зона» – в километре от города. В Deep State предполагают, что россияне уже могут находиться на левобережье города. В Генштабе ВСУ сообщали, что россияне, часть которых была переодета в форму ВСУ, пытались в четыре волны прорвать оборону на Купянском направлении. Однако где именно – не уточняли.

Читайте также: Для вторжения в Купянск оккупанты переоделись в форму ВСУ – подробности от ISW

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 10:30, информация о том, что ВС РФ закрепились в городе Купянск на Харьковщине, не соответствует действительности, сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.".