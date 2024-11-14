Чи закріпився ворог у Куп’янську: нові дані

Станом на 10:30 інформація про те, що ЗС РФ закріпилися у місті Куп’янськ на Харківщині не відповідає дійсності, повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Була відповідна спроба ворога, але росіян знищили. Станом на ранок, ситуація контрольована Силами оборони», – написав Коваленко.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов виданню «Думка», у місті триває зачистка ворожої диверсійно-розвідувальної групи. За його даними, вся техніка яка заходила у напрямку Куп’янська – знищена.

«Ми вважаємо, що це була диверсійно-розвідувальна група і військові наразі дають інформацію, що вона повністю ліквідована. Наразі триває ще зачищення території, де можуть перебувати російські військові», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, про те, що напередодні ворожий десант прорвався до Куп’янська, повідомили аналітики проєкту Deep State. На карті аналітиків видно, що окупанти змогли просунутися біля Куп’янська і тепер «сіра зона» – за кілометр від міста. У Deep State припускають, що росіяни вже можуть бути на лівобережжі міста. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни, частина яких була переодягнена у форму ЗСУ, намагалися у чотири хвилі прорвати оборону на Куп’янському напрямку. Проте де саме – не уточнювали.