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Чи закріпився ворог у Куп’янську: нові дані

Суспільство 12:09   14.11.2024
Вікторія Яковенко
Чи закріпився ворог у Куп’янську: нові дані

Станом на 10:30 інформація про те, що ЗС РФ закріпилися у місті Куп’янськ на Харківщині не відповідає дійсності, повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Була відповідна спроба ворога, але росіян знищили. Станом на ранок, ситуація контрольована Силами оборони», – написав Коваленко.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов виданню «Думка», у місті триває зачистка ворожої диверсійно-розвідувальної групи. За його даними, вся техніка яка заходила у напрямку Куп’янська – знищена.

«Ми вважаємо, що це була диверсійно-розвідувальна група і військові наразі дають інформацію, що вона повністю ліквідована. Наразі триває ще зачищення території, де можуть перебувати російські військові», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, про те, що напередодні ворожий десант прорвався до Куп’янська, повідомили аналітики проєкту Deep State. На карті аналітиків видно, що окупанти змогли просунутися біля Куп’янська і тепер «сіра зона» – за кілометр від міста. У Deep State припускають, що росіяни вже можуть бути на лівобережжі міста. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни, частина яких була переодягнена у форму ЗСУ, намагалися у чотири хвилі прорвати оборону на Куп’янському напрямку. Проте де саме – не уточнювали.

Читайте також: Для вторгнення в Куп’янськ ВС РФ переодяглися у форму ЗСУ: подробиці від ISW

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 10:30 інформація про те, що ЗС РФ закріпилися у місті Куп’янськ на Харківщині не відповідає дійсності, повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.".