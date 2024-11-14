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Наступ на Куп’янськ: окупанти перевдяглися у форму ЗСУ – подробиці від ISW

Події 11:53   14.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наступ на Куп’янськ: окупанти перевдяглися у форму ЗСУ – подробиці від ISW

Аналітики Інституту вивчення війни у ​​зведенні 14 листопада (ISW) повідомили подробиці вторгнення росіян в Куп’янськ.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, було чотири хвилі наступу. При цьому окупанти використали 15 одиниць бронетехніки: танки, броньовані машини, авто для розмінування.

“Український Генштаб повідомив, що українські сили знищили всю російську техніку, а російська піхота вдалася до віроломства, одягнувшись в українську форму, що є воєнним злочином згідно з міжнародним правом. Російські мілблогери стверджували, що частини Колісниківки (на південний схід від Куп’янська) є «сірими зонами», оскільки російські війська не можуть закріпитися на руїнах поселення, а українські сили зберігають позиції в лісистих районах на півночі”, – уточнили в ISW.

Крім того, за даними російських джерел, ЗС РФ просунулися біля Московки, Борової, Кругляківки та Вишневого. Проте в Інституті вивчення війни не знайшли цьому підтверджень. Лінія фронту на Харківському напрямку також залишається без змін.

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Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни, частина яких була переодягнена у форму ЗСУ, намагалися у чотири хвилі прорвати оборону на Куп’янському напрямку. Проте де саме – не уточнювали.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 11:53;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни у ​​зведенні 14 листопада (ISW) повідомили подробиці вторгнення росіян в Куп’янськ.".