Наступление на Купянск: оккупанты переоделись в форму ВСУ – подробности от ISW
Аналитики Института изучения войны в сводке 14 ноября (ISW) сообщили подробности вторжения россиян в Купянск.
Всего, по данным Генштаба ВСУ, было четыре волны наступления. При этом оккупанты использовали 15 единиц бронетехники: танки, бронированные машины, авто для разминирования.
«Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы уничтожили всю российскую технику, а российская пехота прибегла к вероломству, одевшись в украинскую форму, являющуюся военным преступлением согласно международному праву. Российские блогеры утверждали, что части Колесниковки (юго-восточнее Купянска) являются «серыми зонами», поскольку российские войска не могут закрепиться на руинах поселения, а украинские силы сохраняют позиции в лесистых районах на севере», – уточнили в ISW.
Кроме того, по данным российских источников, ВС РФ продвинулись около Московки, Боровой, Кругляковки и Вишневого. Однако в Институте изучения войны не нашли этому подтверждений. Линия фронта на Харьковском направлении также осталась без изменений.
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Накануне в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне, часть которых была переодета в форму ВСУ, пытались в четыре волны прорвать оборону на Купянском направлении. Однако где именно – не уточняли.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, купянск;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 11:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны в сводке 14 ноября (ISW) сообщили подробности вторжения россиян в Купянск.".