Наступление на Купянск: оккупанты переоделись в форму ВСУ – подробности от ISW

Аналитики Института изучения войны в сводке 14 ноября (ISW) сообщили подробности вторжения россиян в Купянск.

Всего, по данным Генштаба ВСУ, было четыре волны наступления. При этом оккупанты использовали 15 единиц бронетехники: танки, бронированные машины, авто для разминирования.

«Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы уничтожили всю российскую технику, а российская пехота прибегла к вероломству, одевшись в украинскую форму, являющуюся военным преступлением согласно международному праву. Российские блогеры утверждали, что части Колесниковки (юго-восточнее Купянска) являются «серыми зонами», поскольку российские войска не могут закрепиться на руинах поселения, а украинские силы сохраняют позиции в лесистых районах на севере», – уточнили в ISW.

Кроме того, по данным российских источников, ВС РФ продвинулись около Московки, Боровой, Кругляковки и Вишневого. Однако в Институте изучения войны не нашли этому подтверждений. Линия фронта на Харьковском направлении также осталась без изменений.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне, часть которых была переодета в форму ВСУ, пытались в четыре волны прорвать оборону на Купянском направлении. Однако где именно – не уточняли.