Россияне прорвались в Купянск: более десятка оккупантов разбежались по домам

О том, что накануне вражеский десант прорвался в Купянск, сообщили аналитики проекта Deep State.

Вечером из района Лимана Первого в сторону Купянска відвинулись две колоны вражеской техники.

«Одна МТ-ЛБ подбита в лесу. Другой МТ-ЛБ удалось беспрепятственно доехать в район Сватовской улицы, погулять, и когда она выехала на улицу Некрасова, то уже была поражена. Из нее высыпалось полтора десятка ***, разбежавшихся по домам. Танк удалось подбить по этой же улице севернее. Благодаря усилиям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр и смежников удалось уничтожить часть десанта», – написали аналитики.

Видео: DeepState

После этого враг пытался отправить в Купянск подкрепление, однако и его ВСУ сумели ликвидировать. Почему сложилась такая ситуация – неизвестно, пишут в Deep State. Более того, фронт на этом участке «стал загадкой» для многих подразделений.

«Боевые порядки ВСУ и врага просто разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела «странной». По просьбе смежных подразделений просим ДБР и СБУ обратить внимание на командование 11Х ОМБр и сложившуюся там ситуацию за последнее время», – добавили авторы проекта.