«Днем очень редко можно увидеть людей» — Канашевич о ситуации на Купянщине
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Ситуация в Купянской громаде – более-менее спокойная, сообщил в эфире нацмарафона начальник местной РВА Андрей Канашевич.
«Вчера вечером и ночью были обстрелы. Они в основном осуществляются по фронтовой зоне. Туда были и «прилеты», и днем мы ощущали канонаду по ту сторону. Мы начинаем к этому привыкать – это постоянное присутствие FPV-дронов, зафиксировано несколько падений и попаданий», — сказал Канашевич.
По его словам, вражеские БпЛА неоднократно атаковали авто жителей, враг даже использовал их прямо по пешеходам.
«Люди уже понимают эту ситуацию, и днем очень редко можно увидеть людей. Если люди выходят, то только в магазин», – добавил Канашевич.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, дрони, дроны, канашевич, Купянщина, обстрел;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 16:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянской громаде – более-менее спокойная, сообщил в эфире нацмарафона начальник местной РВА Андрей Канашевич.".