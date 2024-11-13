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«Днем очень редко можно увидеть людей» — Канашевич о ситуации на Купянщине

Общество 16:37   13.11.2024
Виктория Яковенко
«Днем очень редко можно увидеть людей» — Канашевич о ситуации на Купянщине скриншот

Ситуация в Купянской громаде – более-менее спокойная, сообщил в эфире нацмарафона начальник местной РВА Андрей Канашевич.

«Вчера вечером и ночью были обстрелы. Они в основном осуществляются по фронтовой зоне. Туда были и «прилеты», и днем ​​мы ощущали канонаду по ту сторону. Мы начинаем к этому привыкать – это постоянное присутствие FPV-дронов, зафиксировано несколько падений и попаданий», — сказал Канашевич.

По его словам, вражеские БпЛА неоднократно атаковали авто жителей, враг даже использовал их прямо по пешеходам.

«Люди уже понимают эту ситуацию, и днем ​​очень редко можно увидеть людей. Если люди выходят, то только в магазин», – добавил Канашевич.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 16:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянской громаде – более-менее спокойная, сообщил в эфире нацмарафона начальник местной РВА Андрей Канашевич.".