«Днем очень редко можно увидеть людей» — Канашевич о ситуации на Купянщине

Ситуация в Купянской громаде – более-менее спокойная, сообщил в эфире нацмарафона начальник местной РВА Андрей Канашевич.

«Вчера вечером и ночью были обстрелы. Они в основном осуществляются по фронтовой зоне. Туда были и «прилеты», и днем ​​мы ощущали канонаду по ту сторону. Мы начинаем к этому привыкать – это постоянное присутствие FPV-дронов, зафиксировано несколько падений и попаданий», — сказал Канашевич.

По его словам, вражеские БпЛА неоднократно атаковали авто жителей, враг даже использовал их прямо по пешеходам.

«Люди уже понимают эту ситуацию, и днем ​​очень редко можно увидеть людей. Если люди выходят, то только в магазин», – добавил Канашевич.