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«Вдень дуже рідко можна побачити людей» – Канашевич про ситуацію на Куп’янщині

Суспільство 16:37   13.11.2024
Вікторія Яковенко
«Вдень дуже рідко можна побачити людей» – Канашевич про ситуацію на Куп’янщині скриншот

Ситуація в Куп’янській громаді – більш-менш спокійна, повідомив в етері нацмарафону начальник місцевої РВА Андрій Канашевич.

«Ввечері вчора і вночі були обстріли. Вони здебільшого здійснюються по фронтовій зоні. Туди були і «прильоти», і вдень ми відчували канонаду з того боку. Ми починаємо до цього звикати – це постійна присутність FPV-дронів, зафіксовано було декілька падінь і влучань», – сказав Канашевич.

За його словами, ворожі БпЛА неодноразово атакували авто жителів, ворог навіть використовував їх просто по пішоходах.

«Люди вже розуміють цю ситуацію, і вдень дуже рідко можна побачити людей. Якщо люди виходять, то тільки в магазин», – додав Канашевич.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 16:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація в Куп’янській громаді – більш-менш спокійна, повідомив в етері нацмарафону начальник місцевої РВА Андрій Канашевич.".