«Вдень дуже рідко можна побачити людей» – Канашевич про ситуацію на Куп’янщині
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Ситуація в Куп’янській громаді – більш-менш спокійна, повідомив в етері нацмарафону начальник місцевої РВА Андрій Канашевич.
«Ввечері вчора і вночі були обстріли. Вони здебільшого здійснюються по фронтовій зоні. Туди були і «прильоти», і вдень ми відчували канонаду з того боку. Ми починаємо до цього звикати – це постійна присутність FPV-дронів, зафіксовано було декілька падінь і влучань», – сказав Канашевич.
За його словами, ворожі БпЛА неодноразово атакували авто жителів, ворог навіть використовував їх просто по пішоходах.
«Люди вже розуміють цю ситуацію, і вдень дуже рідко можна побачити людей. Якщо люди виходять, то тільки в магазин», – додав Канашевич.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, дрони, канашевич, Купянщина, обстріл;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 16:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація в Куп’янській громаді – більш-менш спокійна, повідомив в етері нацмарафону начальник місцевої РВА Андрій Канашевич.".