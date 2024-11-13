«Вдень дуже рідко можна побачити людей» – Канашевич про ситуацію на Куп’янщині

Ситуація в Куп’янській громаді – більш-менш спокійна, повідомив в етері нацмарафону начальник місцевої РВА Андрій Канашевич.

«Ввечері вчора і вночі були обстріли. Вони здебільшого здійснюються по фронтовій зоні. Туди були і «прильоти», і вдень ми відчували канонаду з того боку. Ми починаємо до цього звикати – це постійна присутність FPV-дронів, зафіксовано було декілька падінь і влучань», – сказав Канашевич.

За його словами, ворожі БпЛА неодноразово атакували авто жителів, ворог навіть використовував їх просто по пішоходах.

«Люди вже розуміють цю ситуацію, і вдень дуже рідко можна побачити людей. Якщо люди виходять, то тільки в магазин», – додав Канашевич.