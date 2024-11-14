Окупанти вже на лівобережжі Куп’янська, до міста близько кілометра (DeepState)

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій на Куп’янщині, вказавши просування росіян.

На карті видно, що окупанти змогли просунутися біля Куп’янська і тепер “сіра зона” – за кілометр від нього. За даними аналітиків, росіяни вже можуть бути на лівобережжі міста.

Нагадаємо, напередодні ЗС РФ змогли прорватися до Куп’янська. Російський десант висадився в місті й розбігся по житлових будинках. Аналітики проєкту DeepState назвали такий розвиток подій загадкою, а бойові дії на цьому напрямку – «дивними».