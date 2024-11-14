Окупанти вже на лівобережжі Куп’янська, до міста близько кілометра (DeepState)
Фото: Генштаб ЗСУ
Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій на Куп’янщині, вказавши просування росіян.
На карті видно, що окупанти змогли просунутися біля Куп’янська і тепер “сіра зона” – за кілометр від нього. За даними аналітиків, росіяни вже можуть бути на лівобережжі міста.
Нагадаємо, напередодні ЗС РФ змогли прорватися до Куп’янська. Російський десант висадився в місті й розбігся по житлових будинках. Аналітики проєкту DeepState назвали такий розвиток подій загадкою, а бойові дії на цьому напрямку – «дивними».
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: DeepState, куп'янск, наступ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 08:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій на Куп’янщині, вказавши просування росіян.".