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Окупанти вже на лівобережжі Куп’янська, до міста близько кілометра (DeepState)

Події 08:15   14.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Окупанти вже на лівобережжі Куп’янська, до міста близько кілометра (DeepState) Фото: Генштаб ЗСУ

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій на Куп’янщині, вказавши просування росіян.

На карті видно, що окупанти змогли просунутися біля Куп’янська і тепер “сіра зона” – за кілометр від нього. За даними аналітиків, росіяни вже можуть бути на лівобережжі міста.

Нагадаємо, напередодні ЗС РФ змогли прорватися до Куп’янська. Російський десант висадився в місті й розбігся по житлових будинках. Аналітики проєкту DeepState назвали такий розвиток подій загадкою, а бойові дії на цьому напрямку – «дивними».

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 08:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій на Куп’янщині, вказавши просування росіян.".