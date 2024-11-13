Евакуація з Борівської громади на Харківщині: кого вивезуть примусово
Примусову евакуацію дітей із сім’ями оголосили з 28 населених пунктів Борівської громади Харківщини. Таке рішення ухвалили 13 листопада на засіданні Ради оборони області.
Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, загалом евакуації із сіл Борівської громади підлягають 93 дитини із сім’ями.
Також Рада оборони ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію всіх дорослих з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії: селище Борова та села Новоплатонівка, село Шийківка, Підлиман, Нижня Журавка, Борівська Андріївка, село Нижче Солоне, Вище Солоне, Маліївка та Піски-Радьківські. У цих населених пунктах залишаються 2443 людини.
Синєгубов нагадав, що всі евакуйовані отримують матеріальну допомогу, тимчасове місце проживання, а також підтримку міжнародних партнерів, зокрема ООН, зокрема гуманітарну, психологічну та юридичну. “Гаряча лінія” з питань евакуації: 0-800-33-92-91.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Борова, діти, евакуація, Олег Синегубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 17:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Примусову евакуацію дітей із сім’ями оголосили з 28 населених пунктів Борівської громади Харківщини. Таке рішення ухвалили 13 листопада на засіданні Ради оборони області.".