Прорватися у Куп’янськ знову намагалася армія РФ: що відомо
Сьогодні, 4 грудня, ЗС РФ зробили спробу прориву в місто Куп‘янськ на Харківщині, повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
За його даними, декілька одиниць ворожої техніки та піхота пішли на прорив, однак їх знищили українські воїни.
«Зараз ворог на фронті загалом робить такі накати, намагаючись прорватися в житловий сектор чи на околиці, висадити десант і закріпитися до підходу підкріплення. Наші воїни відпрацювали сьогодні добре», – написав Коваленко.
Нагадаємо, ще 13 листопада в Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни, частина яких була переодягнута у форму ЗСУ, намагалися в чотири хвилі прорвати оборону на Куп’янському напрямку. Однак, де саме – не уточнювали. Про те, що напередодні ворожий десант прорвався у Куп’янськ, повідомили у Deep State. Інформація про те, що ЗС РФ закріпилася у Куп’янську, не відповідає дійсності, повідомляв керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: ВС РФ, коваленко, куп'янск, прорыв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прорватися у Куп’янськ знову намагалася армія РФ: що відомо»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 4 грудня, ЗС РФ зробили спробу прориву в місто Куп‘янськ на Харківщині, повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.".