Прорватися у Куп’янськ знову намагалася армія РФ: що відомо

Сьогодні, 4 грудня, ЗС РФ зробили спробу прориву в місто Куп‘янськ на Харківщині, повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його даними, декілька одиниць ворожої техніки та піхота пішли на прорив, однак їх знищили українські воїни.

«Зараз ворог на фронті загалом робить такі накати, намагаючись прорватися в житловий сектор чи на околиці, висадити десант і закріпитися до підходу підкріплення. Наші воїни відпрацювали сьогодні добре», – написав Коваленко.

Нагадаємо, ще 13 листопада в Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни, частина яких була переодягнута у форму ЗСУ, намагалися в чотири хвилі прорвати оборону на Куп’янському напрямку. Однак, де саме – не уточнювали. Про те, що напередодні ворожий десант прорвався у Куп’янськ, повідомили у Deep State. Інформація про те, що ЗС РФ закріпилася у Куп’янську, не відповідає дійсності, повідомляв керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.