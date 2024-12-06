Генштаб: інтенсивність боїв знизилася, на півночі ворог атакував лише один раз
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни намагалися марно наступати в районі Тихого, пише Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 6 грудня.
На Куп’янщині окупанти штурмували наші позиції п’ять разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки”, – уточнили у ГШ.
Під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти області: Петропавлівка, Богуславка та Кругле.
За даними Генштабу, втрати ЗС РФ такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 08:09;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни намагалися марно наступати в районі Тихого, пише Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 6 грудня.".