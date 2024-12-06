Генштаб: інтенсивність боїв знизилася, на півночі ворог атакував лише один раз

На Харківському напрямку росіяни намагалися марно наступати в районі Тихого, пише Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 6 грудня.

На Куп’янщині окупанти штурмували наші позиції п’ять разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки”, – уточнили у ГШ.

Під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти області: Петропавлівка, Богуславка та Кругле.

За даними Генштабу, втрати ЗС РФ такі: