«На свята окупанти можуть посилити штурми»: як діє ворог на Куп’янщині

На Куп’янському напрямку – «спекотно» і напружено, повідомила в етері «Суспільне. Студія» начальниця відділення комунікацій 14-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.

«Інколи вони навіть на свята, вони прив’язані до цього, окупанти можуть дещо посилити свої штурмові дії. Але ми це все знаємо, і працюємо у штатному режимі, і ми готові», – зазначила військова.

Вона додала, що у росіян є стала тактика штурмів на Купʼянському напрямку. Спершу – б’ють КАБами по позиціях або населених пунктах перед та за Осколом, потім працює ворожа артилерія, після цього окупанти маленькими штурмовими групами намагаються знайти слабке місце і прорватися.

«Це не вдається, намагаємося працювати на випередження. Аеророзвідка працює доволі ефективно. І ці маленькі групи по п’ять-сім людей виявляються і знешкоджуються. Важку техніку вони інколи використовують для підвозу піхоти, але важка техніка дуже «жирненька» ціль для аеророзвідки, артилерії та танкістів. Тому вони використовують її не часто», – додала Замрига.