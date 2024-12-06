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«На свята окупанти можуть посилити штурми»: як діє ворог на Куп’янщині

Фронт 13:20   06.12.2024
Вікторія Яковенко
«На свята окупанти можуть посилити штурми»: як діє ворог на Куп’янщині скриншот

На Куп’янському напрямку – «спекотно» і напружено, повідомила в етері «Суспільне. Студія» начальниця відділення комунікацій 14-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.

«Інколи вони навіть на свята, вони прив’язані до цього, окупанти можуть дещо посилити свої штурмові дії. Але ми це все знаємо, і працюємо у штатному режимі, і ми готові», – зазначила військова.

Вона додала, що у росіян є стала тактика штурмів на Купʼянському напрямку. Спершу – б’ють КАБами по позиціях або населених пунктах перед та за Осколом, потім працює ворожа артилерія, після цього окупанти маленькими штурмовими групами намагаються знайти слабке місце і прорватися.

«Це не вдається, намагаємося працювати на випередження. Аеророзвідка працює доволі ефективно. І ці маленькі групи по п’ять-сім людей виявляються і знешкоджуються. Важку техніку вони інколи використовують для підвозу піхоти, але важка техніка дуже «жирненька» ціль для аеророзвідки, артилерії та танкістів. Тому вони використовують її не часто», – додала Замрига.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: ««На свята окупанти можуть посилити штурми»: як діє ворог на Куп’янщині»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 13:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку – «спекотно» і напружено, повідомила в етері «Суспільне. Студія» начальниця відділення комунікацій 14-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.".