«На свята окупанти можуть посилити штурми»: як діє ворог на Куп’янщині
На Куп’янському напрямку – «спекотно» і напружено, повідомила в етері «Суспільне. Студія» начальниця відділення комунікацій 14-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.
«Інколи вони навіть на свята, вони прив’язані до цього, окупанти можуть дещо посилити свої штурмові дії. Але ми це все знаємо, і працюємо у штатному режимі, і ми готові», – зазначила військова.
Вона додала, що у росіян є стала тактика штурмів на Купʼянському напрямку. Спершу – б’ють КАБами по позиціях або населених пунктах перед та за Осколом, потім працює ворожа артилерія, після цього окупанти маленькими штурмовими групами намагаються знайти слабке місце і прорватися.
«Це не вдається, намагаємося працювати на випередження. Аеророзвідка працює доволі ефективно. І ці маленькі групи по п’ять-сім людей виявляються і знешкоджуються. Важку техніку вони інколи використовують для підвозу піхоти, але важка техніка дуже «жирненька» ціль для аеророзвідки, артилерії та танкістів. Тому вони використовують її не часто», – додала Замрига.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Купянщина, праздники;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 13:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку – «спекотно» і напружено, повідомила в етері «Суспільне. Студія» начальниця відділення комунікацій 14-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.".