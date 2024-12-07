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ГШ: пять раз атаковала РФ на Харьковском направлении, девять – на Купянском

Украина 08:15   07.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
ГШ: пять раз атаковала РФ на Харьковском направлении, девять – на Купянском Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – о потерях россиян проинформировали в Генштабе ВСУ в утренней сводке за 7 декабря.

На севере Харьковщины оккупанты пытались наступать пять раз в районе Волчанска, Тихого, Высокой Яруги и Казачей Лопани.

«Девять боестолкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Колесниковки, Лозовой, Загрызового и Западного», – написали в Генштабе.

Также россияне сбросили авиабомбу на Новопавловку.

В Генштабе обновили информацию о потерях врага.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 08:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – о потерях россиян проинформировали в Генштабе ВСУ в утренней сводке за 7 декабря.".