ГШ: пять раз атаковала РФ на Харьковском направлении, девять – на Купянском

О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – о потерях россиян проинформировали в Генштабе ВСУ в утренней сводке за 7 декабря.

На севере Харьковщины оккупанты пытались наступать пять раз в районе Волчанска, Тихого, Высокой Яруги и Казачей Лопани.

«Девять боестолкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Колесниковки, Лозовой, Загрызового и Западного», – написали в Генштабе.

Также россияне сбросили авиабомбу на Новопавловку.

В Генштабе обновили информацию о потерях врага.