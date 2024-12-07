ГШ: пять раз атаковала РФ на Харьковском направлении, девять – на Купянском
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – о потерях россиян проинформировали в Генштабе ВСУ в утренней сводке за 7 декабря.
На севере Харьковщины оккупанты пытались наступать пять раз в районе Волчанска, Тихого, Высокой Яруги и Казачей Лопани.
«Девять боестолкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Колесниковки, Лозовой, Загрызового и Западного», – написали в Генштабе.
Также россияне сбросили авиабомбу на Новопавловку.
В Генштабе обновили информацию о потерях врага.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, война, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – о потерях россиян проинформировали в Генштабе ВСУ в утренней сводке за 7 декабря.".