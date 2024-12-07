ОТГВ «Харьков»: РФ обстреляла позиции ВСУ 227 раз, ситуация тяжелая
О боях на Харьковском направлении, а также – потерях РФ в течение суток, рассказали в сводке за 7 декабря в ОТГВ «Харьков».
«Враг пять раз безуспешно штурмовал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани, получили отпор. Российские оккупанты нанесли 19 ударов дронами-камикадзе. Совершили 227 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – передают ВСУ.
В свою очередь, Силы обороны ликвидировали 98 оккупантов: 48 убитых, 50 раненых. Кроме того, на Харьковском направлении враг лишился двух артсистем, девяти авто, 24 БПЛА, также украинские защитники разбили 67 укрытий и место для хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, война, ВСУ, ОТГВ "Харьков", харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 11:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском направлении, а также – потерях РФ в течение суток, рассказали в сводке за 7 декабря в ОТГВ «Харьков».".