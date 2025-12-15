ХОВА: оздоровительную поездку в Испанию организовали для семей бойцов ВСУ

На 15 дней семьи погибших защитников, участников боевых действий, а также бойцов, которые находятся в плену, отправились в Испанию. Это уточнили в пресс-службе ХОВА, була оздоровительная поездка.

«Отдых организовали при содействии Харьковской ОВА в сотрудничестве с Министерством обороны Украины, Львовским городским советом, Львовской ОВА, Национальным комитетом Общества Красного Креста Украины и АО «Укрзалізниця». Семьи посетили города Валенсия и Пеньискола, Океанографический музей — один из самых больших в Европе, а также зоопарк Валенсии», – рассказали в ХОВА.

Также для семей провели тематические экскурсии, пригласили посетить культурные объекты и принять участие в различных активностях. Рядом все время были психолог и сопровождающий, которые в любой момент могли поддержать и оказать необходимую помощь.

«Поддержка семей украинских Защитников и Защитниц – одна из приоритетных задач Харьковской ОВА. Благодаря поездке семьи получили возможность восстановить силы, провести время в безопасной среде, укрепить эмоциональное состояние и ощутить поддержку международного сообщества. Для детей участие в программе стало возможностью получить новые впечатления и знакомства, а для взрослых — возможность короткой передышки от ежедневных вызовов, связанных с войной», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Испанию посетили семьи из Богодуховского, Лозовского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов, в частности из Богодуховской, Златопольской, Змиевской, Лозовской, Мерефянской, Южногородской, Пролесненской, Циркуновской, Шевченковской и Харьковской громад.