ХОВА: оздоровительную поездку в Испанию организовали для семей бойцов ВСУ
На 15 дней семьи погибших защитников, участников боевых действий, а также бойцов, которые находятся в плену, отправились в Испанию. Это уточнили в пресс-службе ХОВА, була оздоровительная поездка.
«Отдых организовали при содействии Харьковской ОВА в сотрудничестве с Министерством обороны Украины, Львовским городским советом, Львовской ОВА, Национальным комитетом Общества Красного Креста Украины и АО «Укрзалізниця». Семьи посетили города Валенсия и Пеньискола, Океанографический музей — один из самых больших в Европе, а также зоопарк Валенсии», – рассказали в ХОВА.
Также для семей провели тематические экскурсии, пригласили посетить культурные объекты и принять участие в различных активностях. Рядом все время были психолог и сопровождающий, которые в любой момент могли поддержать и оказать необходимую помощь.
«Поддержка семей украинских Защитников и Защитниц – одна из приоритетных задач Харьковской ОВА. Благодаря поездке семьи получили возможность восстановить силы, провести время в безопасной среде, укрепить эмоциональное состояние и ощутить поддержку международного сообщества. Для детей участие в программе стало возможностью получить новые впечатления и знакомства, а для взрослых — возможность короткой передышки от ежедневных вызовов, связанных с войной», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Испанию посетили семьи из Богодуховского, Лозовского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов, в частности из Богодуховской, Златопольской, Змиевской, Лозовской, Мерефянской, Южногородской, Пролесненской, Циркуновской, Шевченковской и Харьковской громад.
Читайте также: «Должны были полечь все»: РФ использовала 14 гражданских как живой щит
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ХОВА: оздоровительную поездку в Испанию организовали для семей бойцов ВСУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 декабря 2025 в 11:41;