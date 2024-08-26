6 защитников с Харьковщины освободили из российского плена во время обмена
Фото: ХОВА
Во время последнего обмена, состоявшегося 24 августа, из плена освободили 6 бойцов со Змиевщины, Купянщины и Лозовщины, сообщили в ХОВА.
«По обновленной информации, во время обмена военнопленными освободили 6 защитников с Харьковщины: трое бойцов из Лозовского района, двое из Змиевской громады и один житель поселка Ковшаровка», — отметили в ХОВА.
Всего 115 наших защитников вернулись домой. Это воины Нацгвардии, ВСУ, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.
Читайте также: Россияне штурмуют на всех направлениях на Харьковщине: данные Генштаба
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бойцы, военнопленные, обмен, плен, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «6 защитников с Харьковщины освободили из российского плена во время обмена»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 14:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время последнего обмена, состоявшегося 24 августа, из плена освободили 6 бойцов из Змиевщины, Купянщины и Лозовщины, сообщили в ХОВА.".