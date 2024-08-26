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6 защитников с Харьковщины освободили из российского плена во время обмена

Общество 14:02   26.08.2024
Оксана Якушко
6 защитников с Харьковщины освободили из российского плена во время обмена Фото: ХОВА

Во время последнего обмена, состоявшегося 24 августа, из плена освободили 6 бойцов со Змиевщины, Купянщины и Лозовщины, сообщили в ХОВА.

«По обновленной информации, во время обмена военнопленными освободили 6 защитников с Харьковщины: трое бойцов из Лозовского района, двое из Змиевской громады и один житель поселка Ковшаровка», — отметили в ХОВА.

Всего 115 наших защитников вернулись домой. Это воины Нацгвардии, ВСУ, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 14:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время последнего обмена, состоявшегося 24 августа, из плена освободили 6 бойцов из Змиевщины, Купянщины и Лозовщины, сообщили в ХОВА.".