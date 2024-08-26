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Россияне штурмуют на всех направлениях на Харьковщине: данные Генштаба

Происшествия 10:32   26.08.2024
Оксана Горун
Россияне штурмуют на всех направлениях на Харьковщине: данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 26 августа сообщил о боях в районах Липцев, Волчанска и на Купянском направлении на Харьковщине.

«На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. На Купянском направлении в сутки произошло 15 штурмов противником наших позиций возле Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой», — проинформировали в Генштабе.

Также, по данным защитников Украины, в течение суток российский авиаудар пришелся по Казачьей Лопани.

ГШ проинформировал о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 10:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 26 августа сообщил о боях в районах Липцев, Волчанска и на Купянском направлении на Харьковщине".