Россияне штурмуют на всех направлениях на Харьковщине: данные Генштаба

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 26 августа сообщил о боях в районах Липцев, Волчанска и на Купянском направлении на Харьковщине.

«На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. На Купянском направлении в сутки произошло 15 штурмов противником наших позиций возле Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой», — проинформировали в Генштабе.

Также, по данным защитников Украины, в течение суток российский авиаудар пришелся по Казачьей Лопани.

ГШ проинформировал о потерях врага.