Россияне штурмуют на всех направлениях на Харьковщине: данные Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 26 августа сообщил о боях в районах Липцев, Волчанска и на Купянском направлении на Харьковщине.
«На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. На Купянском направлении в сутки произошло 15 штурмов противником наших позиций возле Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой», — проинформировали в Генштабе.
Также, по данным защитников Украины, в течение суток российский авиаудар пришелся по Казачьей Лопани.
ГШ проинформировал о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 26 августа сообщил о боях в районах Липцев, Волчанска и на Купянском направлении на Харьковщине".