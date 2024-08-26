Массированная ракетная атака по Украине: что известно о последствиях

Утром 26 августа российская армия атаковала ракетами, также еще с ночи в Украине продолжался налет «шахедов». Есть данные о погибших и «прилетах» по объектам энергетики.

Российская армия убила как минимум трех мирных жителей Украины в результате массированной ракетной атаки 26 августа.

«В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Есть информация об одном погибшем», — сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.

О погибшем 69-летнем мужчине проинформировал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Еще одного гражданского россияне убили в Запорожской области, что подтвердил начальник ОВА Иван Федоров.

Целью атаки армии РФ стали объекты энергетики, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Попадания по энергетическим объектам подтвердила Львовская ОВА.

«Враг атаковал энергетические объекты во Львовской области. Поэтому во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением. Детали позже», — написал в telegram начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовой дополнил, что перебои могут быть и с водой, пока подстанции переведут на резервное энергоснабжение. В самом Львове «прилетов» не было.

О перебоях с электричеством и водой также сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В столице гремели взрывы, работала ПВО.

«Всю ночь и утро враг атакует область ракетами и ударными дронами. Есть повреждения инфраструктурных объектов. Уже есть информация о раненом человеке. Он доставлен в одно из районных медучреждений, оказывается необходимая помощь. Также фиксируем повреждения частных домов в результате падения обломков сбитых вражеских целей в четырех районах», – проинформировал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице разворачивают «пункти незламності».

В Харькове около 8 утра слышали не менее трех взрывов. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, удар пришелся по открытой территории в Немышлянском районе. Обошлось без пострадавших.

Взрывы также прогремели в Одессе, о чем сообщил начальник местной ОВА Олег Кипер. Информации о последствиях по состоянию на 10:00 нет.

Еще во время ракетной атаки в регионах Украины начали применять аварийные графики отключений электричества. Соответствующее распоряжение энергетикам поступило от Укрэнерго. «Укрзалізниця» сообщила, что в части регионов поезда повезут тепловозы из-за отсутствия электричества. Так что возможны задержки движения.