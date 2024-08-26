Ракетная атака по Харьковщине: Синегубов сообщил о погибшем и раненых
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что в результате ракетного удара по Изюмскому району погиб мужчина.
«Был ракетный удар по гражданскому промышленному предприятию в Изюмском районе. Там погиб один человек по крайней мере. Еще два человека получили ранения», — сказал Синегубов.
Также, по его информации, во время атаки на область 26 августа зафиксированы удары и по другим районам — Лозовскому и Красноградскому.
«Также по гражданскому промышленному предприятию. К счастью, по нашей информации о пострадавших, информация не поступала», — отметил начальник ХОВА.
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В Харькове утренний ракетный удар пришелся практически по пригороду, сказал Синегубов — по открытой территории в Немышлянском районе. Пострадавших нет.
Напомним, около восьми утра в Харькове слышали не менее трех взрывов. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 11:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что в результате ракетного удара по Изюмскому району погиб мужчина".