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Ракетная атака по Харьковщине: Синегубов сообщил о погибшем и раненых

Происшествия 11:39   26.08.2024
Оксана Горун
Ракетная атака по Харьковщине: Синегубов сообщил о погибшем и раненых Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что в результате ракетного удара по Изюмскому району погиб мужчина.

«Был ракетный удар по гражданскому промышленному предприятию в Изюмском районе. Там погиб один человек по крайней мере. Еще два человека получили ранения», — сказал Синегубов.

Также, по его информации, во время атаки на область 26 августа зафиксированы удары и по другим районам — Лозовскому и Красноградскому.

«Также по гражданскому промышленному предприятию. К счастью, по нашей информации о пострадавших, информация не поступала», — отметил начальник ХОВА.

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В Харькове утренний ракетный удар пришелся практически по пригороду, сказал Синегубов — по открытой территории в Немышлянском районе. Пострадавших нет.

Напомним, около восьми утра в Харькове слышали не менее трех взрывов. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что в результате ракетного удара по Изюмскому району погиб мужчина".