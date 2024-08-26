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Взрывы раздаются в Харькове на фоне массированной ракетной атаки

Происшествия 08:07   26.08.2024
Оксана Горун
Взрывы раздаются в Харькове на фоне массированной ракетной атаки

Взрывы в Харькове раздались около 08:03 и 08:05 утра 26 августа.

Их подтвердили мэр Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов.

Следом Воздушные силы ВСУ предупредили о крылатой ракете курсом на Харьков. Еще один взрыв раздался около 08:08.

Воздушная тревога сейчас — на всей территории Украины. Ранее ВС ВСУ предупреждали о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также были сообщения о пусках «калибров» из акватории Черного моря.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 08:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Харькове раздались около 08:03 и 08:05 утра 26 августа".