Взрывы раздаются в Харькове на фоне массированной ракетной атаки

Взрывы в Харькове раздались около 08:03 и 08:05 утра 26 августа.

Их подтвердили мэр Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов.

Следом Воздушные силы ВСУ предупредили о крылатой ракете курсом на Харьков. Еще один взрыв раздался около 08:08.

Воздушная тревога сейчас — на всей территории Украины. Ранее ВС ВСУ предупреждали о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также были сообщения о пусках «калибров» из акватории Черного моря.