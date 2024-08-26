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Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки

Події 08:07   26.08.2024
Оксана Горун
Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки

Вибухи в Харкові пролунали близько 08:03 та 08:05 ранку 26 серпня.

Їх підтвердили мер Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Слідом Повітряні сили ЗСУ попередили про крилату ракету курсом на Харків. Ще один вибух пролунав близько 08:08.

Повітряна тривога зараз – на всій території України. Раніше ПС ЗСУ попереджали про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також були повідомлення про пуски “калібрів” з акваторії Чорного моря.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 08:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в Харкові пролунали близько 08:03 та 08:05 ранку 26 серпня".