Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки

Вибухи в Харкові пролунали близько 08:03 та 08:05 ранку 26 серпня.

Їх підтвердили мер Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Слідом Повітряні сили ЗСУ попередили про крилату ракету курсом на Харків. Ще один вибух пролунав близько 08:08.

Повітряна тривога зараз – на всій території України. Раніше ПС ЗСУ попереджали про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також були повідомлення про пуски “калібрів” з акваторії Чорного моря.