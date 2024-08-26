Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки
Вибухи в Харкові пролунали близько 08:03 та 08:05 ранку 26 серпня.
Їх підтвердили мер Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Слідом Повітряні сили ЗСУ попередили про крилату ракету курсом на Харків. Ще один вибух пролунав близько 08:08.
Повітряна тривога зараз – на всій території України. Раніше ПС ЗСУ попереджали про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також були повідомлення про пуски “калібрів” з акваторії Чорного моря.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, сінєгубов, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 08:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в Харкові пролунали близько 08:03 та 08:05 ранку 26 серпня".