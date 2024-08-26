Ракетна атака по Харківщині: Синєгубов повідомив про загиблого та поранених

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону поінформував, що внаслідок ракетного удару по Ізюмському району загинув чоловік.

“Був ракетний удар по цивільному промисловому підприємству в Ізюмському районі. Там загинула одна людина принаймні. Ще дві людини отримали поранення”, – сказав Синєгубов.

Також, за його інформацією, під час атаки на область 26 серпня зафіксували удари й по інших районах – Лозівському та Красноградському.

“Так само по цивільному промисловому підприємству. На щастя, щодо постраждалих, інформація не надходила“, – зазначив начальник ХОВА.

У Харкові ранковий ракетний удар припав практично по передмістю, сказав Синєгубов – по відкритій території в Немишлянському районі. Постраждалих немає.

Нагадаємо, близько восьмої ранку в Харкові чули не менше трьох вибухів. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місто атакували, в тому числі крилатими ракетами.