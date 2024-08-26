Ракетна атака по Харківщині: Синєгубов повідомив про загиблого та поранених
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону поінформував, що внаслідок ракетного удару по Ізюмському району загинув чоловік.
“Був ракетний удар по цивільному промисловому підприємству в Ізюмському районі. Там загинула одна людина принаймні. Ще дві людини отримали поранення”, – сказав Синєгубов.
Також, за його інформацією, під час атаки на область 26 серпня зафіксували удари й по інших районах – Лозівському та Красноградському.
“Так само по цивільному промисловому підприємству. На щастя, щодо постраждалих, інформація не надходила“, – зазначив начальник ХОВА.
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У Харкові ранковий ракетний удар припав практично по передмістю, сказав Синєгубов – по відкритій території в Немишлянському районі. Постраждалих немає.
Нагадаємо, близько восьмої ранку в Харкові чули не менше трьох вибухів. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місто атакували, в тому числі крилатими ракетами.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 11:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону поінформував, що внаслідок ракетного удару по Ізюмському району загинув чоловік".