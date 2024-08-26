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Ракетна атака по Харківщині: Синєгубов повідомив про загиблого та поранених

Події 11:39   26.08.2024
Оксана Горун
Ракетна атака по Харківщині: Синєгубов повідомив про загиблого та поранених Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону поінформував, що внаслідок ракетного удару по Ізюмському району загинув чоловік.

“Був ракетний удар по цивільному промисловому підприємству в Ізюмському районі. Там загинула одна людина принаймні. Ще дві людини отримали поранення”, – сказав Синєгубов.

Також, за його інформацією, під час атаки на область 26 серпня зафіксували удари й по інших районах – Лозівському та Красноградському.

Так само по цивільному промисловому підприємству. На щастя, щодо постраждалих, інформація не надходила“, – зазначив начальник ХОВА.

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У Харкові ранковий ракетний удар припав практично по передмістю, сказав Синєгубов – по відкритій території в Немишлянському районі. Постраждалих немає.

Нагадаємо, близько восьмої ранку в Харкові чули не менше трьох вибухів. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місто атакували, в тому числі крилатими ракетами.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону поінформував, що внаслідок ракетного удару по Ізюмському району загинув чоловік".