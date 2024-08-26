Масована ракетна атака по Україні: що відомо про наслідки

Вранці 26 серпня російська армія атакувала ракетами, також ще з ночі в Україні триває наліт “шахедів”. Є дані про загиблих та “прильоти” по об’єктах енергетики.

Російська армія вбила щонайменше трьох мирних жителів України внаслідок масованої ракетної атаки 26 серпня.

“Внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого”, – повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Про загиблого 69-річного чоловіка поінформував начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ще одного цивільного росіяни вбили на Запоріжжі, що підтвердив начальник ОВА Іван Федоров.

Ціллю атаки армії РФ стали об’єкти енергетики, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією”, – відзначив Герман Галущенко.

Влучення по енергетичних об’єктах підтвердила Львівська ОВА.

“Ворог атакував енергетичні об’єкти на Львівщині. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. Деталі згодом”, – написав у телеграмі начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Мер Львова Андрій Садовий доповнив, що перебої можуть бути й із водою, доки підстанції переведуть на резервне енергопостачання. У самому Львові “прильотів” не було.

Про перебої з електрикою та водою також повідомив мер Києва Віталій Кличко. У столиці лунали вибухи, працювала ППО.

“Всю ніч та ранок ворог атакує область ракетами та ударними дронами. Є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога. Також фіксуємо пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в чотирьох районах”, – поінформував начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Київська міська військова адміністрація відзначила, що в столиці розгортають “пункти незламності”.

У Харкові близько 8-ї ранку чули не менше трьох вибухів. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, удар припав по відкритій території в Немишлянському районі. Обійшлося без постраждалих.

Вибухи також пролунали в Одесі, про що повідомив начальник місцевої ОВА Олег Кіпер. Інформації про наслідки станом на 10:00 немає.

Ще під час ракетної атаки в регіонах України почали застосовувати аварійні графіки відключень електрики. Відповідне розпорядження енергетикам надійшло від Укренерго. “Укрзалізниця” повідомила, що в частині регіонів потяги повезуть теплотяги через відсутність електрики. Тож можливі затримки руху.