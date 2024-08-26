Терехов відповів, чи демонтують пам’ятник Воїну-визволителю в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що пам’ятник радянському солдату на вулиці 23 серпня не має відношення до комуністичного режиму. Свою думку міський голова озвучив в інтерв’ю “Українському радіо. Харків”.
“Думаю, не потрібно нічого робити (з пам’ятником Воїну-визволителю – Ред.), бо, по-перше, це не комуністичному режиму пам’ятник, а це воїнам-визволителям, які захистили наше місто, які звільнили наше місто від нацизму. І це дуже важливо. Окрім цього, це пам’ятник є пам’ятником, який внесений в реєстр Міністерства культури, це пам’ятник місцевого значення, він зберігається та захищений законом. І, знаєте, я хочу сказати, що ми, харків’яни, приймаємо цей пам’ятник як символ того, що наші воїни звільнили місто, місто українське, місто Харків. Тому, вважаю, що не потрібно, якщо там є якийсь нюанс, я вважаю, що екстремізм не потрібен, потрібно роз’яснювати це, бо це наша історія. За яку, до речі, віддають життя наші хлопці сьогодні”, – сказав Терехов.
Раніше опитування з приводу долі пам’ятника Воїнові-визволителю у своєму телеграм-каналі проводив засновник спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” Костянтин Немічев. Він висловив думку, що радянський пам’ятник у Харкові “зараз символізує лише окупацію”. Більшість підписників Немічева підтримали варіант демонтувати монумент зараз. Противниками пам’ятника є й активісти громадської організації “Деколонізація Україна”. Вони також неодноразово просували ідею перейменування станції метро “23 Серпня” та однойменної вулиці в Харкові.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: деколонизация, демонтаж, новини Харкова, памятник, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 09:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що пам’ятник радянському солдату на вулиці 23 серпня не має відношення до комуністичного режиму. Свою думку міський голова озвучив в інтерв’ю “Українському радіо. Харків”".