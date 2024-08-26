Терехов відповів, чи демонтують пам’ятник Воїну-визволителю в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що пам’ятник радянському солдату на вулиці 23 серпня не має відношення до комуністичного режиму. Свою думку міський голова озвучив в інтерв’ю “Українському радіо. Харків”.

“Думаю, не потрібно нічого робити (з пам’ятником Воїну-визволителю – Ред.), бо, по-перше, це не комуністичному режиму пам’ятник, а це воїнам-визволителям, які захистили наше місто, які звільнили наше місто від нацизму. І це дуже важливо. Окрім цього, це пам’ятник є пам’ятником, який внесений в реєстр Міністерства культури, це пам’ятник місцевого значення, він зберігається та захищений законом. І, знаєте, я хочу сказати, що ми, харків’яни, приймаємо цей пам’ятник як символ того, що наші воїни звільнили місто, місто українське, місто Харків. Тому, вважаю, що не потрібно, якщо там є якийсь нюанс, я вважаю, що екстремізм не потрібен, потрібно роз’яснювати це, бо це наша історія. За яку, до речі, віддають життя наші хлопці сьогодні”, – сказав Терехов.

Раніше опитування з приводу долі пам’ятника Воїнові-визволителю у своєму телеграм-каналі проводив засновник спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” Костянтин Немічев. Він висловив думку, що радянський пам’ятник у Харкові “зараз символізує лише окупацію”. Більшість підписників Немічева підтримали варіант демонтувати монумент зараз. Противниками пам’ятника є й активісти громадської організації “Деколонізація Україна”. Вони також неодноразово просували ідею перейменування станції метро “23 Серпня” та однойменної вулиці в Харкові.