У Харкові декомунізують будівлю міськради: Терехов видав розпорядження

Серпи і молоти демонтують з фасаду будівлі Харківської міськради, відповідний лист за підписом директора департаменту адміністративно-господарської діяльності оприлюднили в телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».

Згідно з документом, 26 квітня, за розпорядженням мера Терехова затверджено перелік пам’ятників, пам’яток чи їх елементів, що містять символіку російської імперії та підлягають демонтажу. Туди потрапили й елементи, що знаходяться на будівлі мерії.

Роботи з демонтажу поки, що не почалися через те, що «Харків знаходиться під постійними обстрілами», йдеться у документі. Крім цього, ця будівля була пошкоджена внаслідок ударів РФ, тож вона потребує відновлення. Демонтаж проведуть «у разі виникнення безпечної можливості».