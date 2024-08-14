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У Харкові декомунізують будівлю міськради: Терехов видав розпорядження

Суспільство 10:32   14.08.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові декомунізують будівлю міськради: Терехов видав розпорядження

Серпи і молоти демонтують з фасаду будівлі Харківської міськради, відповідний лист за підписом директора департаменту адміністративно-господарської діяльності оприлюднили в телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».

Згідно з документом, 26 квітня, за розпорядженням мера Терехова затверджено перелік пам’ятників, пам’яток чи їх елементів, що містять символіку російської імперії та підлягають демонтажу. Туди потрапили й елементи, що знаходяться на будівлі мерії.

Роботи з демонтажу поки, що не почалися через те, що «Харків знаходиться під постійними обстрілами», йдеться у документі. Крім цього, ця будівля була пошкоджена внаслідок ударів РФ, тож вона потребує відновлення. Демонтаж проведуть «у разі виникнення безпечної можливості».

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Фото: Деколонізація. Україна

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 10:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серпи і молоти демонтують з фасаду будівлі Харківської міськради, відповідний лист за підписом директора департаменту адміністративно-господарської діяльності оприлюднили в телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».".