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“Головний радянський об’єкт” Ізюмського району Харківщини “демонтувався”

Суспільство 14:25   13.08.2024
Олена Нагорна
“Головний радянський об’єкт” Ізюмського району Харківщини “демонтувався” Фото Максуди Руденко

У місті Ізюм було повалено з постаменту пам’ятник радянському генерал-лейтенанту Петру Волоху.

А у нас ранком «лагідна декомунізація». Памʼятник Волоху «демонтувався», не дочекавшись рішення Міністерства культури України. Рештки скульптури переміщені на склади балансоутримувача“, – повідомив у фейсбуці заступник начальника Ізюмської міської військової адміністрації Володимир Мацокін.

Неймовірна новина з Харківщини! Пам’ятник Волоху у місті Ізюм впав. Це був головний совєцький об’єкт всього району“, – прокоментували цю новину в телеграмі проєкту “Деколонізація. Україна”.

Командувач бронетанковими та механізованими військами Південно-Західного фронту Петро Волох загинув під Ізюмом 25 серпня 1943 року. Пам’ятник генерал-лейтенанту встановили у місті у 1950 році. Вулицю імені Волоха в Ізюмі у грудні 2022 року перейменували на честь гетьмана Полуботка.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «“Головний радянський об’єкт” Ізюмського району Харківщини “демонтувався”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 14:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Ізюм було повалено з постаменту пам’ятник радянському генерал-лейтенанту Петру Волоху.".