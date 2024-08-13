“Головний радянський об’єкт” Ізюмського району Харківщини “демонтувався”

У місті Ізюм було повалено з постаменту пам’ятник радянському генерал-лейтенанту Петру Волоху.

“А у нас ранком «лагідна декомунізація». Памʼятник Волоху «демонтувався», не дочекавшись рішення Міністерства культури України. Рештки скульптури переміщені на склади балансоутримувача“, – повідомив у фейсбуці заступник начальника Ізюмської міської військової адміністрації Володимир Мацокін.

“Неймовірна новина з Харківщини! Пам’ятник Волоху у місті Ізюм впав. Це був головний совєцький об’єкт всього району“, – прокоментували цю новину в телеграмі проєкту “Деколонізація. Україна”.

Командувач бронетанковими та механізованими військами Південно-Західного фронту Петро Волох загинув під Ізюмом 25 серпня 1943 року. Пам’ятник генерал-лейтенанту встановили у місті у 1950 році. Вулицю імені Волоха в Ізюмі у грудні 2022 року перейменували на честь гетьмана Полуботка.