“Головний радянський об’єкт” Ізюмського району Харківщини “демонтувався”
У місті Ізюм було повалено з постаменту пам’ятник радянському генерал-лейтенанту Петру Волоху.
“А у нас ранком «лагідна декомунізація». Памʼятник Волоху «демонтувався», не дочекавшись рішення Міністерства культури України. Рештки скульптури переміщені на склади балансоутримувача“, – повідомив у фейсбуці заступник начальника Ізюмської міської військової адміністрації Володимир Мацокін.
“Неймовірна новина з Харківщини! Пам’ятник Волоху у місті Ізюм впав. Це був головний совєцький об’єкт всього району“, – прокоментували цю новину в телеграмі проєкту “Деколонізація. Україна”.
Командувач бронетанковими та механізованими військами Південно-Західного фронту Петро Волох загинув під Ізюмом 25 серпня 1943 року. Пам’ятник генерал-лейтенанту встановили у місті у 1950 році. Вулицю імені Волоха в Ізюмі у грудні 2022 року перейменували на честь гетьмана Полуботка.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, деколонизация, памятник, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 14:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Ізюм було повалено з постаменту пам’ятник радянському генерал-лейтенанту Петру Волоху.".