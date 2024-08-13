«Главный советский объект» Изюмского района Харьковщины «демонтировался»
В городе Изюм был повален с постамента памятник советскому генерал-лейтенанту Петру Волоху.
«А у нас утром «ласковая декоммунизация». Памятник Волоху «демонтировался», не дождавшись решения Министерства культуры Украины. Остатки скульптуры перемещены на склады балансодержателя», — сообщил в Facebook замначальника Изюмской городской военной администрации Владимир Мацокин.
«Невероятная новость из Харьковской области! Памятник Волоху в городе Изюм упал. Это был главный советский объект всего района», — прокомментировали эту новость в Telegram проекта «Деколонизация. Украина».
Командующий бронетанковыми и механизированными войсками Юго-Западного фронта Петр Волох погиб под Изюмом 25 августа 1943 года. Памятник генерал-лейтенанту установили в городе в 1950 году. Улицу имени Волоха в Изюме в декабре 2022 года переименовали в честь гетмана Полуботка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деколонизация, Изюм, памятник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 14:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Изюм был повален с постамента памятник советскому генерал-лейтенанту Петру Волоху.".