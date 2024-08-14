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В Харькове декоммунизируют здание горсовета: Терехов выдал распоряжение

Общество 10:32   14.08.2024
Виктория Яковенко
В Харькове декоммунизируют здание горсовета: Терехов выдал распоряжение

Серпы и молоты демонтируют с фасада здания Харьковского горсовета, соответствующее письмо с подписью директора департамента административно-хозяйственной деятельности опубликовали в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Согласно документу, по распоряжению мэра Терехова утвержден перечень памятников или их элементов, содержащих символику российской империи и подлежащих демонтажу. Туда попали и находящиеся на здании мэрии элементы.

Работы по демонтажу пока не начались из-за того, что «Харьков находится под постоянными обстрелами», говорится в документе. Кроме этого, это здание было повреждено в результате ударов РФ, поэтому оно нуждается в восстановлении. Демонтаж будет проведен «в случае возникновения безопасной возможности».

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Фото: «Деколонизация. Украина»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 10:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Серпы и молоты демонтируют с фасада здания Харьковского горсовета, соответствующее письмо с подписью директора департамента административно-хозяйственной деятельности опубликовали в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».".