В Харькове декоммунизируют здание горсовета: Терехов выдал распоряжение

Серпы и молоты демонтируют с фасада здания Харьковского горсовета, соответствующее письмо с подписью директора департамента административно-хозяйственной деятельности опубликовали в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Согласно документу, по распоряжению мэра Терехова утвержден перечень памятников или их элементов, содержащих символику российской империи и подлежащих демонтажу. Туда попали и находящиеся на здании мэрии элементы.

Работы по демонтажу пока не начались из-за того, что «Харьков находится под постоянными обстрелами», говорится в документе. Кроме этого, это здание было повреждено в результате ударов РФ, поэтому оно нуждается в восстановлении. Демонтаж будет проведен «в случае возникновения безопасной возможности».