В Харькове декоммунизируют здание горсовета: Терехов выдал распоряжение
Серпы и молоты демонтируют с фасада здания Харьковского горсовета, соответствующее письмо с подписью директора департамента административно-хозяйственной деятельности опубликовали в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».
Согласно документу, по распоряжению мэра Терехова утвержден перечень памятников или их элементов, содержащих символику российской империи и подлежащих демонтажу. Туда попали и находящиеся на здании мэрии элементы.
Работы по демонтажу пока не начались из-за того, что «Харьков находится под постоянными обстрелами», говорится в документе. Кроме этого, это здание было повреждено в результате ударов РФ, поэтому оно нуждается в восстановлении. Демонтаж будет проведен «в случае возникновения безопасной возможности».
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 10:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Серпы и молоты демонтируют с фасада здания Харьковского горсовета, соответствующее письмо с подписью директора департамента административно-хозяйственной деятельности опубликовали в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».".