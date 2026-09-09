10 і 11 вересня тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова

10 і 11 вересня з 10:00 до 14:00 тролейбуси №35 та 56 не ходитимуть на вул. Гвардійців-Широнінців, від пр. Ювілейного до вул. Валентинівської.

Це пов’язано з ремонтом контактної мережі, повідомляє Харківська міськрада із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства.

У цей час тролейбуси курсуватимуть наступним чином:

№35: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «602 мікрорайон»;

№56: розворотне коло «Східна Салтівка» – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – розворотне коло «Вул. Нескорених».

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