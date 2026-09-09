Катування цивільних у ТЦК, удари по поїздах і ДСНС – підсумки 9 вересня

Удари по електричці та надзвичайниках, розкрита провокація проти екскомбата Олександра Ширшина та справа щодо катування цивільних у ТЦК. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 9 вересня.

Серед обвинувачених — майор. Він обіймав керівну посаду в одному з районних ТЦК. І, за версією слідства, був організатором злочинної діяльності та залучив до неї військовослужбовців підрозділу охорони ТЦК та інших. У ДБР повідомили: підозрювані незаконно позбавили волі та катували двох чоловіків. Їх захопили, увірвавшись до приватного домоволодіння в Харкові – зі стрільбою. Вивезли до приміщення ТЦК, де незаконно утримували та били. Одного з потерпілих відпустили з часом, інший втік. Обвинувачують військових за низкою статей, вони можуть сісти на 15 років.

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Це сталося вранці 9 вересня. Електричка внаслідок удару загорілася. Людей завчасно евакуювали, повідомив голова правління “Укрзалізниці” Олександр Перцовський. Проте розліт уламків був таким, що восьмеро пасажирів і залізничників постраждали. Серед них є тяжкий поранений, відзначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про це попередила Ізюмська МВА з посиланнями на “Укрзалізницю”. Скасування пояснили безпековою ситуацією.

Співробітники ДСНС приїхали гасити пожежу в Золочеві. Палали склади. У момент, коли роботи почалися, ворог вдруге атакував локацію безпілотниками. Рятувальники встигли спуститися в укриття. Проте їхня техніка зазнала суттєвих пошкоджень, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Інцидент мав місце в Харкові наприкінці серпня. Ширшина зупинили поліціянти, які отримали «наводку», що в його автівці є наркотичні речовини. Наркотики дійсно знайшли, а екскомбат одразу заявив, що їх йому підкинули. Правоту Ширшина підтвердило слідство. Його проводили Нацполіція та ДБР. Висновок повідомили пресслужби обох відомств. Він наступний: щоб дискредитувати екскомбата, троє військових стежили за ним та улучили момент, щоб проникнути в автівку та підкинути наркотики. А далі – здали Ширшина поліції та Військовій службі правопорядку. За це зараз мають підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу.

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