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Катування цивільних у ТЦК, удари по поїздах і ДСНС – підсумки 9 вересня

Оригінально 23:11   09.09.2026
Оксана Якушко
Катування цивільних у ТЦК, удари по поїздах і ДСНС – підсумки 9 вересня

Удари по електричці та надзвичайниках, розкрита провокація проти екскомбата Олександра Ширшина та справа щодо катування цивільних у ТЦК. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 9 вересня.

«Знущалися з цивільних у Харкові» – з таким формулюванням ДБР повідомило, що передає в суд справу щодо шістьох військовослужбовців ТЦК

Серед обвинувачених — майор. Він обіймав керівну посаду в одному з районних ТЦК. І, за версією слідства, був організатором злочинної діяльності та залучив до неї військовослужбовців підрозділу охорони ТЦК та інших. У ДБР повідомили: підозрювані незаконно позбавили волі та катували двох чоловіків. Їх захопили, увірвавшись до приватного домоволодіння в Харкові – зі стрільбою. Вивезли до приміщення ТЦК, де незаконно утримували та били. Одного з потерпілих відпустили з часом, інший втік. Обвинувачують військових за низкою статей, вони можуть сісти на 15 років.

Російський «шахед» атакував електропоїзд «Харків – Ізюм»

Це сталося вранці 9 вересня. Електричка внаслідок удару загорілася. Людей завчасно евакуювали, повідомив голова правління “Укрзалізниці” Олександр Перцовський. Проте розліт уламків був таким, що восьмеро пасажирів і залізничників постраждали. Серед них є тяжкий поранений, відзначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Поїзди з Харкова в Ізюм і назад скасовують із 10 вересня

Про це попередила Ізюмська МВА з посиланнями на “Укрзалізницю”. Скасування пояснили безпековою ситуацією.

Повторного удару по рятувальниках завдали росіяни зранку на Харківщині

Співробітники ДСНС приїхали гасити пожежу в Золочеві. Палали склади. У момент, коли роботи почалися, ворог вдруге атакував локацію безпілотниками. Рятувальники встигли спуститися в укриття. Проте їхня техніка зазнала суттєвих пошкоджень, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Трьох чинних військових штурмового полку підозрюють у провокації, вчиненій проти екскомбата Олександра Ширшина

Інцидент мав місце в Харкові наприкінці серпня. Ширшина зупинили поліціянти, які отримали «наводку», що в його автівці є наркотичні речовини. Наркотики дійсно знайшли, а екскомбат одразу заявив, що їх йому підкинули. Правоту Ширшина підтвердило слідство. Його проводили Нацполіція та ДБР. Висновок повідомили пресслужби обох відомств. Він наступний: щоб дискредитувати екскомбата, троє військових стежили за ним та улучили момент, щоб проникнути в автівку та підкинути наркотики. А далі – здали Ширшина поліції та Військовій службі правопорядку. За це зараз мають підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 9 вересня:

  1. Французький проєкт для Журавлівки: у Харкові обговорили відновлення лісу
  2. Як зростуть ціни на молоко, кефір і кисломолочний сир восени 2026 року
  3. Буде менше знижок: якою буде ціна на масло восени 2026 року в Україні
Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 23:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 9 вересня.".