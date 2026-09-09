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Зґвалтування 15-річної на орендованій квартирі в Харкові: затримали чоловіка

Події 15:19   09.09.2026
Оксана Горун
Зґвалтування 15-річної на орендованій квартирі в Харкові: затримали чоловіка

28-річного чоловіка затримали в Харкові за підозрою у зґвалтуванні. Події відбувалися після розпивання алкоголю та ночівлі на орендованій квартирі.

“Після спільного вживання алкогольних напоїв компанія лягла спати. Під ранок чоловік, знаючи про неповнолітній вік дівчини, вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру без її добровільної згоди”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

В обласній прокуратурі уточнили: дівчина почала чинити опір та кликати на допомогу. Ці крики почула її подруга – й одразу викликала поліцію. Підозрюваного затримали, він перебуватиме в СІЗО без права внести заставу. Якщо його провину доведуть, він може сісти на 12 років.

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Раніше поліція та прокуратура Харківської області повідомили деталі справи про багаторічне сексуальне насильство над дитиною. Розповісти про те, що відбувалося з нею в дитинстві, наважилася 25-річна жінка. А підозрюваний у цій справі – вітчим її батька.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 15:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "28-річного чоловіка затримали в Харкові за підозрою у зґвалтуванні. Події відбувалися після розпивання алкоголю та ночівлі на орендованій квартирі".