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Терехов ответил, демонтируют ли памятник Воину-освободителю в Харькове

Общество 09:25   26.08.2024
Оксана Горун
Терехов ответил, демонтируют ли памятник Воину-освободителю в Харькове Фото: kharkov.wiki/places

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что памятник советскому солдату на улице 23 Августа не имеет отношения к коммунистическому режиму. Свое мнение городской голова озвучил в интервью «Украинскому радио. Харьков».

«Думаю, не нужно ничего делать (с памятником Воину-освободителю — Ред.), потому что, во-первых, это не коммунистическому режиму памятник, а это воинам-освободителям, защитившим наш город, освободившим наш город от нацизма. И это очень важно. Кроме этого, это памятник является памятником, который внесен в реестр Министерства культуры, это памятник местного значения, он защищен законом. И, знаете, я хочу сказать, что мы, харьковчане, принимаем этот памятник как символ того, что наши воины освободили город, город украинский, город Харьков. Поэтому считаю, что не нужно, если там есть какой-то нюанс, я считаю, что экстремизм не нужен, нужно разъяснять это, потому что это наша история. За которую, кстати, отдают жизнь наши ребята сегодня», — сказал Терехов.

Ранее опрос по поводу судьбы памятника Воину-освободителю у себя в telegram-канале проводил основатель спецподразделения ГУР МО «Kraken» Константин Немичев. Он высказал мнение, что советский памятник в Харькове «сейчас символизирует только оккупацию». Большинство подписчиков Немичева поддержали вариант демонтировать монумент прямо сейчас. Противниками памятника являются и активисты общественной организации «Деколонизация Украина». Они также неоднократно продвигали идею переименования станции метро «23 Августа» и одноименной улицы в Харькове.

Читайте также: В Харькове декоммунизируют здание горсовета: Терехов выдал распоряжение

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 09:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что памятник советскому солдату на улице 23 Августа не имеет отношения к коммунистическому режиму. Свое мнение городской голова озвучил в интервью «Украинскому радио. Харьков»".