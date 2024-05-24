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Памятник Солдату в Харькове vs Kraken: Немичев отреагировал на «смешной арт»

Общество 22:00   24.05.2024
Елена Нагорная
Памятник Солдату в Харькове vs Kraken: Немичев отреагировал на «смешной арт»

На пропагандистский плакат из сети, на котором памятник Воину-освободителю на улице 23 Августа в Харькове своим автоматом пробивает эмблему спецподразделения ГУР МОУ «Kraken», отреагировал один из его командиров Константин Немичев.

«Несколько раз уже мне сбросили этот смешной «арт», поэтому нужно отреагировать. Поскольку этот недохудожник предлагает освободить Русские земли от нацистов, предлагаю начать именно с этого памятника, ведь сейчас он символизирует только оккупацию. И в конце концов избавиться от еще одного пережитка коммунизма в Харькове», — написал Немичев.

Он также провел опрос среди подписчиков, когда стоит демонтировать Солдата — сейчас или после окончания войны. Подавляющее большинство поддержало первый вариант.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 22:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На пропагандистский плакат из сети, на котором памятник Воину-освободителю на улице 23 Августа в Харькове своим автоматом пробивает эмблему спецподразделения ГУР МОУ «Kraken», отреагировал один из его командиров Константин Немичев".