Памятник Солдату в Харькове vs Kraken: Немичев отреагировал на «смешной арт»
На пропагандистский плакат из сети, на котором памятник Воину-освободителю на улице 23 Августа в Харькове своим автоматом пробивает эмблему спецподразделения ГУР МОУ «Kraken», отреагировал один из его командиров Константин Немичев.
«Несколько раз уже мне сбросили этот смешной «арт», поэтому нужно отреагировать. Поскольку этот недохудожник предлагает освободить Русские земли от нацистов, предлагаю начать именно с этого памятника, ведь сейчас он символизирует только оккупацию. И в конце концов избавиться от еще одного пережитка коммунизма в Харькове», — написал Немичев.
Он также провел опрос среди подписчиков, когда стоит демонтировать Солдата — сейчас или после окончания войны. Подавляющее большинство поддержало первый вариант.
Читайте также: Что не так с фортификациями на Харьковщине, проанализировал Немичев из Kraken
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Kraken, воин-освободитель, Немичев, памятник, солдат, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Памятник Солдату в Харькове vs Kraken: Немичев отреагировал на «смешной арт»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 22:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На пропагандистский плакат из сети, на котором памятник Воину-освободителю на улице 23 Августа в Харькове своим автоматом пробивает эмблему спецподразделения ГУР МОУ «Kraken», отреагировал один из его командиров Константин Немичев".