Пам’ятник Солдату в Харкові vs Kraken: Немічев відреагував на «смішний арт»
На пропагандистський плакат із мережі, на якому пам’ятник Воїну-визволителю на вулиці 23 Серпня у Харкові своїм автоматом пробиває емблему спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken», відреагував один із його командирів Костянтин Немічев.
“Декілька разів вже мені скинули цей смішний “арт”, тож потрібно відреагувати. Оскільки цей недохудожник пропонує звільнити Руські землі від нацистів, пропоную почати саме з цього пам’ятника, адже наразі він символізує лише окупацію. І врешті-решт позбутися ще одного пережитку комунізму у Харкові“, – написав Немічев.
Він також провів опитування серед підписників, коли варто демонтувати Солдата – зараз чи після закінчення війни. Переважна більшість підтримала перший варіант.
Читайте також: Що не так із фортифікаціями на Харківщині, проаналізував Немічев із Kraken
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Kraken, воин-освободитель, Немичев, памятник, солдат, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пам’ятник Солдату в Харкові vs Kraken: Немічев відреагував на «смішний арт»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 22:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На пропагандистський плакат із мережі, на якому пам’ятник Воїну-визволителю на вулиці 23 Серпня у Харкові своїм автоматом пробиває емблему спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken», відреагував один із його командирів Костянтин Немічев".