Пам’ятник Солдату в Харкові vs Kraken: Немічев відреагував на «смішний арт»

На пропагандистський плакат із мережі, на якому пам’ятник Воїну-визволителю на вулиці 23 Серпня у Харкові своїм автоматом пробиває емблему спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken», відреагував один із його командирів Костянтин Немічев.

“Декілька разів вже мені скинули цей смішний “арт”, тож потрібно відреагувати. Оскільки цей недохудожник пропонує звільнити Руські землі від нацистів, пропоную почати саме з цього пам’ятника, адже наразі він символізує лише окупацію. І врешті-решт позбутися ще одного пережитку комунізму у Харкові“, – написав Немічев.

Він також провів опитування серед підписників, коли варто демонтувати Солдата – зараз чи після закінчення війни. Переважна більшість підтримала перший варіант.