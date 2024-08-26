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Екстрені відключення світла почалися в Харкові після ракетної атаки

Події 08:59   26.08.2024
Оксана Горун
Екстрені відключення світла почалися в Харкові після ракетної атаки

У Харкові та області застосували графіки аварійних відключень, повідомила пресслужба Харківобленерго.

У зв’язку із ситуацією в Об’єднаній енергосистемі України в регіоні введені графіки аварійних відключень. Шановні споживачі, просимо вас з розумінням поставитися до обмеження електропостачання“, – поінформували в обленерго.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що перебої з електрикою є також у столиці України.

“Як зазначають фахівці, це пов’язано із проблемами загальноукраїнської енергетичної мережі”, – написав він.

Метою російської масованої ракетної атаки 26 серпня стали об’єкти енергетики України – це підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він також попередив, що росіянам це “коштуватиме дорого”.

Нагадаємо, близько восьмої ранку  у Харкові пролунала серія вибухів. Начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував, що викликів “швидкої” не було, немає даних про постраждалих. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місто атакували, в тому числі крилатими ракетами. Станом на 09:00 масована ракетна атака на Україну продовжується. Усіх закликають перебувати в укриттях.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 08:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області застосували графіки аварійних відключень, повідомила пресслужба Харківобленерго".