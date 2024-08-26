“Прильоти” в Харкові: Синєгубов повідомив перші дані

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що поки що не було викликів щодо постраждалих від ракетних ударів по Харкову.

“Екстрені служби продовжують огляд місць влучань. На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Нагадаємо, близько восьмої ранку в Харкові пролунала серія вибухів. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місто атакували, в тому числі крилатими ракетами. Станом на 08:35 масована ракетна атака на Україну продовжується. Усіх закликають перебувати в укриттях.