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«Прилеты» в Харькове: Синегубов сообщил первые данные

Происшествия 08:36   26.08.2024
Оксана Горун
«Прилеты» в Харькове: Синегубов сообщил первые данные Фото: Харьковский горсовет

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пока не было вызовов по поводу пострадавших от ракетных ударов по Харькову.

«Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий. На эту минуту вызовов по поводу пострадавших не поступало», — написал Синегубов в telegram.

Напомним, около восьми утра в Харькове прозвучала серия взрывов. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами. По состоянию на 08:35 массированная ракетная атака на Украину продолжается. Всех призывают находиться в укрытиях.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 08:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пока не было вызовов по поводу пострадавших от ракетных ударов по Харькову".