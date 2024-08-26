«Прилеты» в Харькове: Синегубов сообщил первые данные

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пока не было вызовов по поводу пострадавших от ракетных ударов по Харькову.

«Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий. На эту минуту вызовов по поводу пострадавших не поступало», — написал Синегубов в telegram.

Напомним, около восьми утра в Харькове прозвучала серия взрывов. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами. По состоянию на 08:35 массированная ракетная атака на Украину продолжается. Всех призывают находиться в укрытиях.