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Экстренные отключения света начались в Харькове после ракетной атаки

Происшествия 08:59   26.08.2024
Оксана Горун
Экстренные отключения света начались в Харькове после ракетной атаки

В Харькове и области применили графики аварийных отключений, сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.

«В связи с ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины в регионе введены графики аварийных отключений. Уважаемые потребители, просим вас с пониманием отнестись к ограничению электроснабжения», — проинформировали в облэнерго.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что перебои с электричеством есть и в столице Украины.

«Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети», — написал он.

Целью российской массированной ракетной атаки 26 августа стали объекты энергетики Украины — это подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он также предупредил, что россиянам это «будет стоить дорого».

Напомним, около восьми утра в Харькове прозвучала серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что вызовов «скорой» не было, нет данных о пострадавших. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами. По состоянию на 09:00 массированная ракетная атака на Украину продолжается. Всех призывают находиться в укрытиях.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 08:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области применили графики аварийных отключений, сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго".