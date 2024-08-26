Экстренные отключения света начались в Харькове после ракетной атаки
В Харькове и области применили графики аварийных отключений, сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.
«В связи с ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины в регионе введены графики аварийных отключений. Уважаемые потребители, просим вас с пониманием отнестись к ограничению электроснабжения», — проинформировали в облэнерго.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что перебои с электричеством есть и в столице Украины.
«Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети», — написал он.
Целью российской массированной ракетной атаки 26 августа стали объекты энергетики Украины — это подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он также предупредил, что россиянам это «будет стоить дорого».
Напомним, около восьми утра в Харькове прозвучала серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что вызовов «скорой» не было, нет данных о пострадавших. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами. По состоянию на 09:00 массированная ракетная атака на Украину продолжается. Всех призывают находиться в укрытиях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, отключения, ракетная атака, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области применили графики аварийных отключений, сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго".