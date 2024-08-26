Экстренные отключения света начались в Харькове после ракетной атаки

В Харькове и области применили графики аварийных отключений, сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.

«В связи с ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины в регионе введены графики аварийных отключений. Уважаемые потребители, просим вас с пониманием отнестись к ограничению электроснабжения», — проинформировали в облэнерго.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что перебои с электричеством есть и в столице Украины.

«Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети», — написал он.

Целью российской массированной ракетной атаки 26 августа стали объекты энергетики Украины — это подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он также предупредил, что россиянам это «будет стоить дорого».

Напомним, около восьми утра в Харькове прозвучала серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что вызовов «скорой» не было, нет данных о пострадавших. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами. По состоянию на 09:00 массированная ракетная атака на Украину продолжается. Всех призывают находиться в укрытиях.