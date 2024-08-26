Росіяни штурмують по всіх напрямках на Харківщині: дані Генштабу

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 26 серпня повідомив про бої в районах Липців, Вовчанська та на Куп’янському напрямку на Харківщині.

“На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих атаки в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової“, – поінформували в Генштабі.

Також, за даними захисників України, протягом доби російський авіаудар припав по Козачій Лопані.

ГШ поінформував про втрати ворога.