6 захисників із Харківщини звільнили з російського полону під час обміну

Під час останнього обміну, що відбувся 24 серпня, з полону звільнили 6 бійців зі Зміївщини, Куп’янщини та Лозівщини, повідомили у ХОВА.

«За оновленою інформацією, під час обміну військовополоненими звільнили 6 захисників із Харківщини: троє бійців із Лозівського району, двоє із Зміївської громади та один житель селища Ківшарівка», – зазначили у ХОВА.

Усього 115 наших захисників повернулися додому. Це воїни Нацгвардії, ЗСУ, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.