6 захисників із Харківщини звільнили з російського полону під час обміну
Фото: ХОВА
Під час останнього обміну, що відбувся 24 серпня, з полону звільнили 6 бійців зі Зміївщини, Куп’янщини та Лозівщини, повідомили у ХОВА.
«За оновленою інформацією, під час обміну військовополоненими звільнили 6 захисників із Харківщини: троє бійців із Лозівського району, двоє із Зміївської громади та один житель селища Ківшарівка», – зазначили у ХОВА.
Усього 115 наших захисників повернулися додому. Це воїни Нацгвардії, ЗСУ, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: бойцы, военнопленные, обмен, плен, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 14:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час останнього обміну, що відбувся 24 серпня, з полону звільнили 6 бійців зі Зміївщини, Куп’янщини та Лозівщини, повідомили у ХОВА.".