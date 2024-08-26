Live
  • Пн 26.08.2024
  • Харків  +35°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.84

6 захисників із Харківщини звільнили з російського полону під час обміну

Суспільство 14:02   26.08.2024
Оксана Якушко
6 захисників із Харківщини звільнили з російського полону під час обміну Фото: ХОВА

Під час останнього обміну, що відбувся 24 серпня, з полону звільнили 6 бійців зі Зміївщини, Куп’янщини та Лозівщини, повідомили у ХОВА.

«За оновленою інформацією, під час обміну військовополоненими звільнили 6 захисників із Харківщини: троє бійців із Лозівського району, двоє із Зміївської громади та один житель селища Ківшарівка», – зазначили у ХОВА.

Усього 115 наших захисників повернулися додому. Це воїни Нацгвардії, ЗСУ, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

Читайте також: Росіяни штурмують по всіх напрямках на Харківщині: дані Генштабу

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Залишки російської ракети вилучили сапери ДСНС у Харкові (фото)
Залишки російської ракети вилучили сапери ДСНС у Харкові (фото)
26.08.2024, 15:03
Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки
Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки
26.08.2024, 08:07
Речник Пентагону про Patriot, F-16 і чому США не дозволяють бити вглиб РФ – VA
Речник Пентагону про Patriot, F-16 і чому США не дозволяють бити вглиб РФ – VA
15.07.2024, 15:54
ЗСУ уразили на Бєлгородщині «Град», який обстрілював Харківщину (відео)
ЗСУ уразили на Бєлгородщині «Град», який обстрілював Харківщину (відео)
26.08.2024, 14:41
6 захисників із Харківщини звільнили з російського полону під час обміну
6 захисників із Харківщини звільнили з російського полону під час обміну
26.08.2024, 14:02
Головні новини Харкова 26 серпня: ракетна атака, загиблий і поранені
Головні новини Харкова 26 серпня: ракетна атака, загиблий і поранені
26.08.2024, 14:03

Новини за темою:

22:20
Колону російських танків розбили бійці «Хартії» на півночі Харківщини (відео)
15:24
Андрій Шевченко відвідав бійців, які воюють під Куп’янськом і Лиманом (фото)
19:17
Жінку і дітей з-під завалів врятували бійці у Боровій на Харківщині (відео)
14:34
Тисяча бійців ЗСУ могли потрапити в полон під час виходу з Авдіївки – NYT
15:55
Фронт руйнується. Українська піхота говорить про гостру нестачу солдатів – WP

Ви читали новину: «6 захисників із Харківщини звільнили з російського полону під час обміну»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 14:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час останнього обміну, що відбувся 24 серпня, з полону звільнили 6 бійців зі Зміївщини, Куп’янщини та Лозівщини, повідомили у ХОВА.".