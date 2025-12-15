«Должны были полечь все»: РФ использовала 14 гражданских как живой щит
Подробности операции по спасению 14 жителей Купянска рассказали в 127-й отдельной тяжелой механизированной бригаде.
Люди рассказали, что когда военные РФ зашли в город, они захватили многоэтажку. Жителей согнали в подвал. Таким образом, там оказались 14 людей, в том числе – трое детей. После этого оккупанты захватили дом и использовали людей как живой щит.
«Огонь на себя вызывали. Полечь должны были все – и они (россияне, – ред.) и мы», – вспоминают люди.
Видео: 127-я отдельная тяжелая механизированная бригада
Когда ВСУ начали зачищать город – начали освобождать и захваченную многоэтажку.
«Как услышали, что вроде и наши, тогда у мамы истерика началась. Говорит: «Давайте кричать, что мы тут». И мы вот так крикнули и остались живыми», – рассказали жители.
После чего людей вывезли из города. Дети – двухлетняя девочка, девятилетний и 17-летний мальчики, – не пострадали. Всех их обеспечили всем необходимым, накормили и оказали помощь, добавили в бригаде.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что вечером 13 декабря из Купянска эвакуировали еще 14 людей. Среди них есть и дети, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич. Операцию проводили украинские защитники совместно с СБУ. Всех людей вывезли в Харьков, добавил начальник РВА.
