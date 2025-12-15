Live

«Должны были полечь все»: РФ использовала 14 гражданских как живой щит

Происшествия 11:05   15.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Должны были полечь все»: РФ использовала 14 гражданских как живой щит Фото: Андрей Канашевич

Подробности операции по спасению 14 жителей Купянска рассказали в 127-й отдельной тяжелой механизированной бригаде.

Люди рассказали, что когда военные РФ зашли в город, они захватили многоэтажку. Жителей согнали в подвал. Таким образом, там оказались 14 людей, в том числе – трое детей. После этого оккупанты захватили дом и использовали людей как живой щит.

«Огонь на себя вызывали. Полечь должны были все – и они (россияне, – ред.) и мы», – вспоминают люди.

Видео: 127-я отдельная тяжелая механизированная бригада

Когда ВСУ начали зачищать город – начали освобождать и захваченную многоэтажку.

«Как услышали, что вроде и наши, тогда у мамы истерика началась. Говорит: «Давайте кричать, что мы тут». И мы вот так крикнули и остались живыми», – рассказали жители.

После чего людей вывезли из города. Дети – двухлетняя девочка, девятилетний и 17-летний мальчики, – не пострадали. Всех их обеспечили всем необходимым, накормили и оказали помощь, добавили в бригаде.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что вечером 13 декабря из Купянска эвакуировали еще 14 людей. Среди них есть и дети, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич. Операцию проводили украинские защитники совместно с СБУ. Всех людей вывезли в Харьков, добавил начальник РВА.

Читайте также: Фото обстрелянной Харьковщины показали в полиции – куда била РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 15 декабря: пожар на Салтовке, атаки РФ
Новости Харькова — главное 15 декабря: пожар на Салтовке, атаки РФ
15.12.2025, 09:40
Чтобы долго не ждать, пока деревья вырастут — Терехов про Журавлевский лес
Чтобы долго не ждать, пока деревья вырастут — Терехов про Журавлевский лес
13.12.2025, 18:37
Днем в Харькове и области пойдет снег – прогноз погоды на 15 декабря
Днем в Харькове и области пойдет снег – прогноз погоды на 15 декабря
14.12.2025, 21:02
Сегодня 15 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 декабря 2025: какой праздник и день в истории
15.12.2025, 06:00
Опасная погода будет на Харьковщине два дня – к чему призвали копы
Опасная погода будет на Харьковщине два дня – к чему призвали копы
14.12.2025, 15:37
ХОВА: оздоровительную поездку в Испанию организовали для семей бойцов ВСУ
ХОВА: оздоровительную поездку в Испанию организовали для семей бойцов ВСУ
15.12.2025, 11:41

Новости по теме:

15.12.2025
«Должны были полечь все»: РФ использовала 14 гражданских как живой щит
13.12.2025
ВСУ окружили россиян в Купянске: что будет дальше — мнение Машовца (видео)
12.12.2025
«Забота рядом»: поддержку воинов ВСУ и их семей обсудили в Роганской громаде
08.12.2025
«Нет другого выбора»: Сырский об усилении мобилизации и совершенствовании БЗВП
07.12.2025
«Были готовы»: последствия удара РФ по Печенежской дамбе оценили в ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Должны были полечь все»: РФ использовала 14 гражданских как живой щит», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2025 в 11:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности операции по спасению 14 жителей Купянска рассказали в 127-й отдельной тяжелой механизированной бригаде.".