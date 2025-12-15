Live

Фото обстрелянной Харьковщины показали в полиции – куда била РФ

Происшествия 10:08   15.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовали фото, на которых видны последствия российских атак в регионе. 

Так, по информации полицейских, враг неоднократно бил по селу Оскол Изюмского района. «Прилеты» зафиксировали в землю и вблизи многоэтажки. Информации о пострадавших нет.

А в селе Шевченково Первое Волчанской громады из-за обстрелов поврежден частный дом.

Обстрел Харьковщины 15 декабря 2025

«Из-за удара беспилотника в поселке Великий Бурлук повреждено гражданское предприятие. В селе Лютовка Богодуховского района FPV-дрон попал в грузовой автомобиль. Возник пожар. Российские войска нанесли авиаудар КАБам по селу Барановка. Частично повреждены семь частных домов, недействующая школа, хозяйственные постройки, энергосети», – отметили в полиции.

Кроме того, зафиксирован удар по трассе Харьков-Золочев.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
