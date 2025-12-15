Фото обстрелянной Харьковщины показали в полиции – куда била РФ
В ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовали фото, на которых видны последствия российских атак в регионе.
Так, по информации полицейских, враг неоднократно бил по селу Оскол Изюмского района. «Прилеты» зафиксировали в землю и вблизи многоэтажки. Информации о пострадавших нет.
А в селе Шевченково Первое Волчанской громады из-за обстрелов поврежден частный дом.
«Из-за удара беспилотника в поселке Великий Бурлук повреждено гражданское предприятие. В селе Лютовка Богодуховского района FPV-дрон попал в грузовой автомобиль. Возник пожар. Российские войска нанесли авиаудар КАБам по селу Барановка. Частично повреждены семь частных домов, недействующая школа, хозяйственные постройки, энергосети», – отметили в полиции.
Кроме того, зафиксирован удар по трассе Харьков-Золочев.
