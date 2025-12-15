Фото обстріляної Харківщини показали в поліції – куди била РФ

У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували фото, на яких видно наслідки російських атак у регіоні.

Так, за інформацією поліцейських, ворог неодноразово бив по селу Оскіл Ізюмського району. “Прильоти” зафіксували в землю та поблизу багатоповерхівки. Інформації щодо постраждалих немає.

А в селі Шевченкове Перше Вовчанської громади через обстріли пошкоджений приватний будинок.

“Через удар безпілотника у селищі Великий Бурлук пошкоджено цивільне підприємство. У селі Лютівка Богодухівського району FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Виникла пожежа. російські війська завдали авіаудар КАБами по селу Баранівка. Частково пошкоджено сім приватних будинків, недіюча школа, господарчі споруди, енергомереж”, – зазначили в поліції.

Крім того, зафіксовано удар по трасі Харків-Золочів.