Фото обстріляної Харківщини показали в поліції – куди била РФ

Події 10:08   15.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна


У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували фото, на яких видно наслідки російських атак у регіоні. 

Так, за інформацією поліцейських, ворог неодноразово бив по селу Оскіл Ізюмського району. “Прильоти” зафіксували в землю та поблизу багатоповерхівки. Інформації щодо постраждалих немає.

А в селі Шевченкове Перше Вовчанської громади через обстріли пошкоджений приватний будинок.

Обстріл Харківщини 15 грудня 2025

Через удар безпілотника у селищі Великий Бурлук пошкоджено цивільне підприємство. У селі Лютівка Богодухівського району FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Виникла пожежа. російські війська завдали авіаудар КАБами по селу Баранівка. Частково пошкоджено сім приватних будинків, недіюча школа, господарчі споруди, енергомереж”, – зазначили в поліції.

Крім того, зафіксовано удар по трасі Харків-Золочів.

Читайте також: Більше 30 БпЛА випустили росіяни по Харківщині за добу – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна