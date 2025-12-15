Більше 30 БпЛА випустили росіяни по Харківщині за добу – Синєгубов
Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждалих внаслідок обстрілів немає. Ворог атакував 11 населених пунктів Харківщини.
“У с. Мирне Шевченківської громади 75-річний чоловік загинув внаслідок підриву на невідомому пристрої“, – зазначив начальник ХОВА.
Серед озброєння, яке вдарило по області:
- три КАБ;
- три БпЛА типу “Герань-2”;
- два БПЛА типу «Ланцет»;
- шість БпЛА типу «Молния»;
- два fpv-дрони;
- 21 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджені електромережі та вантажне авто, у Куп’янському – цивільне підприємство.
“В Ізюмському районі пошкоджено скління багатоквартирного будинку, автомобіль, господарчу споруду (с. Оскіл); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шевченкове Перше)“, – додав Синєгубов.
