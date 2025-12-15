Live

Більше 30 БпЛА випустили росіяни по Харківщині за добу – Синєгубов

Події 08:55   15.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждалих внаслідок обстрілів немає. Ворог атакував 11 населених пунктів Харківщини. 

У с. Мирне Шевченківської громади 75-річний чоловік загинув внаслідок підриву на невідомому пристрої“, – зазначив начальник ХОВА.

Серед озброєння, яке вдарило по області:

  • три КАБ;
  • три БпЛА типу “Герань-2”;
  • два БПЛА типу «Ланцет»;
  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 21 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджені електромережі та вантажне авто, у Куп’янському – цивільне підприємство.

“В Ізюмському районі пошкоджено скління багатоквартирного будинку, автомобіль, господарчу споруду (с. Оскіл); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шевченкове Перше)“, – додав Синєгубов.

Читайте також: Росіяни скинули авіабомбу, наступали 14 разів: Генштаб про добу в регіоні

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
