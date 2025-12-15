Росіяни скинули авіабомбу, наступали 14 разів: Генштаб про добу в регіоні
У ранковому зведенні за 15 грудня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби в Харківській області було 14 боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів біля Вовчанська та Синельникового,
На Куп’янському – ЗСУ відбили три штурми ЗС РФ біля Петропавлівки та Піщаного.
“Загалом за вчора зафіксовано 158 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4286 обстрілів, з них 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6447 дронів-камікадзе“, – пишуть у ГШ.
Також, зазначили у Генштабі, росіяни скинули авіабомбу на населений пункт Баранівка на Харківщині.
Втрати росіян такі:
