Россияне сбросили авиабомбу, наступали 14 раз: Генштаб о сутках в регионе

В утренней сводке за 15 декабря Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток в Харьковской области было 14 боев.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз около Волчанска и Синельниково.

На Купянском – ВСУ отбили три штурма ВС РФ возле Петропавловки и Песчаного.

«Всего за вчера зафиксировано 158 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 166 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4286 обстрелов, из них 133 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 6447 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Также, отметили в Генштабе, россияне сбросили авиабомбу на населенный пункт Барановка на Харьковщине.

Потери россиян следующие: