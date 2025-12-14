Что будет после Волчанска: обзор фронта (видео)

Разгром ВС РФ в Купянске, наступление в районе Волчанска и подготовка нового направления оккупантами, волна ИПсО – главные события недели, связанные с войной, в Харьковской области – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Акцент атак врага в Харьковской области смещается от Купянска в сторону Волчанска, а также левобережья Оскола. Об этом свидетельствуют последние данные сводок Генштаба ВСУ. В течение недели количество боев в районе Волчанска было в основном больше, чем на Купянском направлении. Генштаб ни разу не сообщал о боях в самом Купянске или рядом с ним на правом берегу Оскола. В то же время штурмы активизировались по ту сторону реки – в направлении на Купянск-Узловой и частично Боровую. Горячее всего было в районах Песчаного и Петропавловки. Они фигурировали в сводках ежедневно. А к концу недели произошли радикальные изменения на карте DeepState. Аналитики заявили об успехе Сил обороны в Купянске и вокруг города.

Купянск – наш

«Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске – мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта», — эти слова президент Украины Владимир Зеленский сказал вчера, 12 декабря, на фоне стелы на въезде в Купянск.

Россияне неоднократно объявляли, что город захвачен. Однако он ускользает из рук оккупантов. По данным аналитиков DeepState, Силы обороны зачистили все северо-западные окраины города. А именно – «относительно молниеносно» заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. Восстановив контроль над селами к северу от Купянска, украинские защитники зачистили Мировое и северо-западные окраины самого города. В настоящее время остатки противника, ранее просочившиеся в город, заблокированы. Их продолжают выявлять и уничтожать.

«Эффективно перерезаны коммуникации к северу от города. И доставить пополнение само по себе сейчас не удается. Они пытаются использовать так или иначе коммуникации – опять-таки не очень удачно – и погодные условия, включая туман. Но там достаточно, скажем так, хорошо выстроена килл-зона, поэтому им это сейчас не удается», – комментировал в течение недели начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Прощание с Волчанском

Украинскую общественность, кажется, постепенно готовят к потере контроля над Волчанском. Основной тон сообщений спикеров Сил обороны и военных аналитиков сместился от отрицания успехов оккупантов к напоминаниям, что город окончательно разрушен. А удерживали его и так рекордно долго, учитывая обстоятельства.

«Там присутствуют украинские войска в значительной части города, но россияне активно пытаются лезть непосредственно по его центру. И активно пытаются так или иначе выжимать, пользуясь тем, что позиции во многих местах сильно разрушены. Поскольку россияне могут не жалеть свою живую силу, то для них это не проблема – просто идти по руинам и пытаться закрепиться. А вот для украинцев, когда постоянно идет давление, и постоянно прилетают те же ФАБы, поскольку мы бережем личный состав, это проблема», — объяснял в нацмарафоне на этой неделе Виктор Трегубов.

«Пытаются уже залезать, и идет фиксация на южных окрестностях населенного пункта – уже в зеленой зоне. Но пока не меняем карту, потому что это все одноразовые мероприятия, и там никаких дальнейших фиксаций не происходило», — добавил соучредитель проекта «DeepState» Роман Погорелый.

«Россияне чувствуют завершение уже длительных боев за Волчанск. Они сейчас форсируют эти события, заявляя, что Волчанск уже под их контролем, Волчанск «окружен». Нет, он не окружен, он не под их контролем. Но факт остается фактом. То, что бои за Волчанск прекратятся – это вопрос времени», — подытожил в интервью МГ «Объектив» военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Печенежская плотина и новое направление

Редкое единство тона в сообщениях официальных спикеров и аналитиков определяет: пора задуматься, какие планы есть у врага относительно Харьковщины «после Волчанска». И громкий намек на это сделали сами захватчики – ракетными ударами по Печенежской дамбе и мосту в Старом Салтове.

«На выходных враг бил и запустил семь ракет по нашей критической инфраструктуре, по транспортной инфраструктуре. Мы делаем все для того, чтобы стабилизировать ситуацию по этому направлению. Есть риски подтопления населения, поскольку враг бил по одной из дамб, ключевых для Харькова и области», — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов через день после атаки.

«Могут быть разные сценарии, разные последствия. Все это зависит от разрушений – то, что возможно. Но сегодня мы трудимся нам укреплением. Для нас это очень важно. Это и поставка воды в город Харьков, это и близлежащие территории у этой дамбы – там очень много людей проживает», — отмечал мэр Игорь Терехов.

Аналитики Института изучения войны отметили, что цель российских ударов – нарушить логистику подразделений Сил обороны, которые держат оборону на Волчанском, Великобурлукском и Купянском направлениях. Шестнадцатый армейский корпус ВСУ сразу сделал заявление: к такому развитию событий готовились заранее, имеют резервные маршруты и запасы. Но сама цель, которую враг избрал для ударов, свидетельствует о его возможных дальнейших намерениях. Об этом в интервью МГ «Объектив» заявил обозреватель информационного сопротивления Александр Коваленко.

«Российские оккупанты пытаются уже влиять на логистику по Харьковщине в направлении Великого Бурлука. То есть здесь нужно понимать их действия. Это открытие Великобурлукского направления. Они сейчас вышли на Синельниково, сейчас вышли на Цегельное, и они так смогут, используя трассу 21-04, двигаться на юг, вдоль Северского Донца. В этом есть угроза. Они видят в этом перспективу. Для нас это угроза формирования охвата Великого Бурлука уже не только по направлению от границы с Российской Федерацией и по правому берегу Оскола, но и по левому берегу Северского Донца с опорой на руины Волчанска. Поэтому эти действия, которые мы увидели сейчас по дамбам, где они сейчас наносят удары – это подготовительный этап», — считает Коваленко.

При этом Коваленко не склонен считать, что наступление на Великобурлукском направлении начнется прямо сейчас. Для этого недостаточно ресурсов, которые россияне накопили в своей Белгородской группировке. По оценкам обозревателя, для масштабных действий в сторону Великого Бурлука оккупантам нужно увеличить существующие силы в несколько раз – до ста тысяч. Поэтому в ближайшее время он прогнозирует продолжение ударов по логистике – мостам, дамбам и плотинам. А также – тактические действия в пограничье. Если захватчики поставят в приоритет наступательные действия на Великобурлукском направлении, то потребуют не менее квартала для накопления сил.

Осторожно! Атака на психику

Повсеместные нарисованные «победы» – лишь часть российской информационной войны. Она очевидно адресована внешнему потребителю – в первую очередь Соединенным штатам Америки. Руководство РФ всеми средствами убеждает американскую сторону, что у него «есть карты». Что касается второй части боевых действий, которые ведет российская пропаганда, то это информационно-психологические спецоперации, адресованные гражданам Украины. Запугать, разуверить и заставить мечтать о капитуляции. Цель российских ИПсО неизменна на протяжении всех лет войны. Но интенсивность действий неприятеля в информационной сфере неравномерна. Сейчас, в момент очередных переговоров, давление на психику украинского общества усилилось. Одновременно разгоняют сообщения о «подготовке российского наступления» на Чернигов, «высадке штурмовых групп» в Херсоне и уже третьем или четвертом «окружении Харькова» на словах. В таких условиях украинцев призывают не терять здравый смысл и доверять проверенным источникам информации.

«Действительно, обращаемся к людям с просьбой не доверять этой информации, которая распространяется в некоторых Telegram-каналах или рассылается на телефон. В первую очередь рассылают сообщения, что будет наступление, что будет окружение Харькова, что не будет коммунальных услуг – собирайтесь, уезжайте. Кто-то поддается этому, кто-то не поддается, но на настроение людей это действительно влияет. Я очень прошу, пользуясь случаем, не прислушиваться к этим фейкам, а доверять только официальным ресурсам», – призвал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.