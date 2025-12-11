«Складывается неприятная ситуация». Что пытается сделать РФ возле Волчанска
Войска РФ хотят обрезать логистику ВСУ в районе города Волчанск, сообщил соучредитель и аналитик проекта «DeepState» Роман Погорелый. Он подробно рассказал, что сейчас происходит в самом городе и вблизи него.
Погорелый напомнил, что в центральной части Волчанска увеличилась «красная» зона (об этом аналитики проекта сообщали 4 декабря).
«Туда враг пытается прорываться. Выстроил определенные свои позиции и пытается развивать свой успех. Пытается распространять его на весь город и активизироваться, как он активизировался в информационном пространстве, заявив, что уже оккупировал город, и пытается расширять свою зону контроля, и гонит свою пехоту, чтобы подтвердить эти заявления», — отметил Погорелый.
По его данным, увеличилась «серая» зона в направлении поселка Вильча. Аналитики говорят: врага там фиксируют, но удается его уничтожать. Продолжаются постоянно поисково-ударные работы, так что успеха у россиян нет.
«Однако неприятная ситуация складывается между таким леском, между Волчанском и Волчанским Хуторами. Они пытаются его взять под контроль, идет постоянная фиксация в том районе, и, таким образом, они пытаются в определенной степени обрезать пути поставки между Волчанском и Волчанскими Хуторами. Пытаются уже залезать и идет фиксация на южных окрестностях населенного пункта. Уже в зеленой зоне. Но пока не меняем карту, потому что это все одноразовые мероприятия. Если говорить в целом, то Волчанск уже давно уничтожен. Его стирали еще с первых дней вторжения, и враг пользуется этим, чтобы влезать по развалинам. Там в основном удается его контролировать с помощью ударно-поисковых работ, дронов», — заявили в DeepState.
Читайте также: «Уже невозможно давать заднюю» – Трегубов о действиях россиян в Купянске
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Складывается неприятная ситуация». Что пытается сделать РФ возле Волчанска», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 декабря 2025 в 13:49;